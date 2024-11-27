ترامب يعين جنرالا سابقا مقربا منه موفدا إلى أوكرانيا وروسيا

واشنطن: أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، الأربعاء، أنه عين الجنرال السابق كيث كيلوغ الذي سبق أن دعا كييف إلى تقديم تنازلات عدة، موفدا الى أوكرانيا وروسيا.

وكتب ترامب على منصته تروث سوشال: “هو معي منذ البداية. معا، سنحصل على السلام بالقوة وسنجعل أميركا والعالم آمنين مجددا”.

ووجه ترامب انتقادات شديدة الى مليارات الدولارات التي قدمتها الولايات المتحدة الى أوكرانيا، ووعد بوضع حد للحرب بين موسكو وكييف حتى قبل أن يتم تنصيبه في كانون الثاني/يناير، ولكن من دون أن يشرح كيفية قيامه بذلك.

مساعدات مشروطة

وسبق للجنرال السابق كيلوغ البالغ 80 عاما، أن تطرق الى قضية اوكرانيا في مقال نشره في نيسان/ابريل اعتبر فيه أن “أي مساعدة عسكرية أمريكية مقبلة ستتطلب من أوكرانيا ان تشارك في مفاوضات سلام مع روسيا”.

ودعا ايضا الى “إرجاء انضمام اوكرانيا الى حلف شمال الاطلسي لفترة طويلة” بهدف “إقناع (الرئيس الروسي فلاديمير) بوتين بالمشاركة في مفاوضات سلام”.

وترأس كيث كيلوغ لفترة وجيزة مجلس الأمن القومي، أي مكتب السياسة الخارجية في البيت الأبيض، خلال ولاية ترامب الأولى.

وفي المقال الذي شارك في كتابته محافظ آخر، قدّر الجنرال السابق أن “الحكومة والشعب الأوكرانيين سيواجهان صعوبة في قبول سلام من طريق التفاوض لن يعيد إليهم كل أراضيهم”.

وأضاف “لكن كما قال دونالد ترامب… في عام 2023، أريد أن يتوقف الجميع عن الموت. هذه أيضا وجهة نظرنا. إنها خطوة أولى جيدة”.

“أفضل بائع”

ويكرر ترامب الذي أطلق خلال ولايته الأولى شعار “أمريكا أولا” انتقاد دفع واشنطن مبالغ ضخمة لكييف منذ بدء الغزو الروسي في شباط/فبراير 2022.

وفي أيلول/سبتمبر، وصف ترامب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “أفضل بائع في العالم”، وذلك قبل لقاء جمعهما.

وأضاف ترامب مازحا “كل مرة كان يأتي فيها إلى بلادنا، كان يغادر ومعه 60 مليار دولار”.

وتحدّث الرجلان عبر الهاتف بعد فوز ترامب بالانتخابات الرئاسية الأميركية مباشرة.

ووصف زيلينسكي المكالمة بأنها “ممتازة”، قائلا “اتفقنا على الإبقاء على الحوار الوثيق وتعزيز تعاوننا”.

وشارك في المكالمة أغنى رجل في العالم وعضو فريق ترامب، إيلون ماسك.

(أ ف ب)