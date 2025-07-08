ترامب يفرض رسوما جمركية على تونس لتقليص العجز التجاري معها

تونس- “القدس العربي”:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على تونس بقيمة 25 بالمئة، مع بداية شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقال في رسالة توجه بها للرئيس قيس سعيد، ونشرتها الخارجية الأمريكية: “يشرفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، فهي تُبرز متانة علاقاتنا التجارية والتزامنا بها، وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العمل مع تونس، رغم وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم. ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا معكم، ولكن بتجارة أكثر توازنًا وعدالة. لذلك، ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، السوق الأولى في العالم بلا منازع”.

Letter from President Donald J. Trump to Kais Saied President of the Republic of Tunisia pic.twitter.com/WdJM7AngqV — U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 7, 2025

وأكد أن القرار جاء بعد نقاش طويل للعلاقات التجارية مع تونس، مضيفا: “خلصنا إلى ضرورة تجاوز هذا العجز التجاري طويل الأمد والمستمر الناتج عن سياسات تونس الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية”.

وبلغت قيمة الصادرات التونسية إلى الولايات المتحدة أكثر من مليار دولار العام الماضي، وفق منصة الأمم المتحدة للتجارة، وتشمل أساسا زيت الزيتون والتمور والنسيج.

وأوضح ترامب في رسالته لسعيد، إلى أن القرار هو “أقل بكثير مما هو مطلوب للقضاء على التفاوت في العجز التجاري لدينا مع بلدكم”، لكنه أكد في المقابل، أنه لن يتم فرض رسوم على الشركات التونسية التي تفكر في العمل داخل الولايات المتحدة.

وأضاف: “هذه الرسوم ضرورية لتصحيح سياسات تونس الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية المستمرة منذ سنوات طويلة، والتي تسببت في عجز تجاري مع الولايات المتحدة، وهذا العجز يُشكل تهديدًا كبيرًا لاقتصادنا، بل ولأمننا القومي”.

وأكد أنه في حال قررت تونس زيارة رسومها الجمركية على المنتجات الأمريكية (والتي تبلغ 55 بالمئة)، فستقوم الولايات المتحدة بإضافة نفس نسبة الزيادة الجديدة على الرسوم التي تم فرضها على المنتجات التونسية.

وختم ترامب بقوله: “نتطلع إلى العمل معكم كشريك تجاري لسنوات عديدة قادمة. إذا رغبتم في فتح أسواقكم التجارية المغلقة حتى الآن أمام الولايات المتحدة، وإلغاء سياساتكم الجمركية وغير الجمركية والحواجز التجارية، فربما ندرس تعديل هذه الرسوم”.

يذكر أن ترامب توجه برسائل مماثلة إلى كل من اليابان وكوريا الجنوبية، واللذين يعتبران من أهم شركاء أمريكا التجاريين، حيث سيواجهان رسوما جمركية مماثلة، فضلا عن ماليزيا وكازاخستان وجنوب إفريقيا وميانمار ولاوس، والتي تواجه رسوما جمركية تصل إلى 40 بالمئة.