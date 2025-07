ترامب يفرض رسوما جمركية على تونس لتقليص العجز التجاري معها

تونس- “القدس العربي”:

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة ستفرض رسوما جمركية جديدة على تونس بقيمة 25 بالمئة، مع بداية شهر آب/ أغسطس المقبل.

وقال في رسالة توجه بها للرئيس قيس سعيد، ونشرتها الخارجية الأمريكية: “يشرفني أن أبعث إليكم بهذه الرسالة، فهي تُبرز متانة علاقاتنا التجارية والتزامنا بها، وموافقة الولايات المتحدة الأمريكية على مواصلة العمل مع تونس، رغم وجود عجز تجاري كبير مع بلدكم العظيم. ومع ذلك، فقد قررنا المضي قدمًا معكم، ولكن بتجارة أكثر توازنًا وعدالة. لذلك، ندعوكم للمشاركة في الاقتصاد الاستثنائي للولايات المتحدة، السوق الأولى في العالم بلا منازع”.

Letter from President Donald J. Trump to Kais Saied President of the Republic of Tunisia pic.twitter.com/WdJM7AngqV

— U.S. State Dept – Near Eastern Affairs (@StateDept_NEA) July 7, 2025