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ترامب يفوز بالانتخابات التمهيدية في نورث داكوتا قبل مواجهات الثلاثاء الكبير

5 - مارس - 2024

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الولايات المتحدة: فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بالانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية نورث داكوتا أمس الاثنين، وفقا لتقديرات مركز إديسون البحثي، وذلك قبل سلسلة من المواجهات المعروفة باسم الثلاثاء الكبير والتي من المتوقع أن تعزز تفوقه في سباق نيل ترشيح الحزب لخوض الانتخابات الرئاسية.

وحقق ترامب فوزا مريحا في ولاية نورث داكوتا على نيكي هيلي، آخر منافسيه المتبقين على نيل ترشيح الحزب الجمهوري لخوض انتخابات الرئاسة. ومن المتوقع أن يهيمن ترامب على مواجهات اليوم الثلاثاء عندما يدلي الجمهوريون بأصواتهم في 15 ولاية وإحدى المناطق الأمريكية في أكبر يوم في الانتخابات التمهيدية.

وحققت هيلي، سفيرة واشنطن السابقة لدى الأمم المتحدة، أول انتصار لها في الانتخابات التمهيدية يوم الأحد في واشنطن العاصمة، لكن لا يبدو أنها تتمتع بحظوظ في نيل ترشيح الحزب بعد فوز ترامب في أول ثماني مواجهات، ومن المتوقع أن يواصل انتصاراته في جميع المواجهات المتبقية تقريبا.

ويركز ترامب على المنافسة الانتخابية المحتملة مع الرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 5, 2024 الساعة 8:49 ص

    ههه كم هو محظوظ هذا ترامب الصهيوني الأمريكي الغربي الحاقد على العرب والمسلمين وخاصة الفلسطينيين 🇵🇸🤕💪🚀👹🚀

    رد

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