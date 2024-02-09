ترامب يفوز بانتخابات الحزب الجمهوري التمهيدية في الجزر العذراء

واشنطن- “القدس العربي”: فاز الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتجمع الحزب الجمهوري في الجزر العذراء (فيرجين آيلاند) يوم الخميس، وفقًا لتوقعات من المقر الرئيسي لمكتب القرار باستخدام النتائج التي قدمها الحزب الجمهوري في الإقليم.

وعلى الرغم من أن الجزر العذراء تمنح أربعة مندوبين فقط، إلا أن المراقبين كانوا يراقبون المنافسة التي عادة ما تكون منخفضة المستوى عن كثب لمعرفة ما إذا كانت المرشحة الرئاسية المنافسة نيكي هيلي يمكنها تحقيق النصر هناك.

وكانت سفيرة الأمم المتحدة السابقة تأمل في توليد عنوان إيجابي بعد هزيمتها المحرجة أمام ” لا أحد “ في الانتخابات التمهيدية في نيفادا يوم الثلاثاء، والتي لم تكن لتمنحها أي مندوب على أي حال.

ويتنافس ترامب أيضًا في التجمع الحزبي للحزب الجمهوري في نيفادا يوم الخميس، حيث من المتوقع أن يفوز بسهولة ويفوز بجميع مندوبي الحزب الجمهوري في الولاية.

وتأتي منافسات الخميس في الوقت الذي يوجه فيه ترامب وهيلي أنظارهما نحو الانتخابات التمهيدية في ساوث كارولينا في 24 فبراير/شباط، والتي يُنظر إليها على أنها الاختبار الأخير لما إذا كانت هيلي قادرة على تحدي الجاذبية السياسية والحفاظ على الهامش ضد خصمها في حدود خانة الآحاد.

والجزر العذراء، هي مجموعة من الجزر التابعة للولايات المتحدة في البحر الكاريبي.