ترامب يفوز في آيوا ونتنياهو يتخبط في تل أبيب

حقق الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فوزاً صريحاً في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري عن ولاية آيوا، حاصداً نحو 51٪ من الأصوات وقاطعاً بذلك خطوة أولى حاسمة، رمزية وفعلية معاً، على طريق تصدر السباق الجمهوري للرئاسيات الأمريكية التي ستجري في تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.

وكان الرئيس الحالي جو بايدن في طليعة أولئك الذين تعنيهم هذه النتيجة لأنها تنطوي على القلق من مخاطر المواجهة المقبلة في صناديق الاقتراع، فكتب على منصة X أن فوز ترامب يجعله «بكل وضوح الأوفر حظاً» لتمثيل الحزب الجمهوري. وإذ حثّ بايدن أنصاره على التبرع والانخراط أكثر في حملته، فقد لعب على وتر يعتبره الأكثر حساسية بخصوص عقائد ترامب والمتشددين في الحزب الجمهوري أتباع تيار «اجعل أمريكا عظيمة مجدداً».

لكن قسطاً غير ضئيل من الاعتبارات التي تتحكم لتوها في تحديد حظوظ بايدن وترامب خلال الرئاسيات المقبلة إنما تدور اليوم في حرب الإبادة التي تشنها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضدّ الفلسطينيين العزل من أطفال ونساء وشيوخ في سائر قطاع غزة، والتي تتواصل منذ أكثر من 100 يوم، وأسفرت حتى ظهر أمس عن استشهاد 24.285 شخص وإصابة 61.154 ودمار هائل معمم لم يوفر المشافي والمدارس والملاجئ ومقارّ الأمم المتحدة، وكارثة إنسانية غير مسبوقة تشمل الحصار ومنع الغذاء والدواء والماء والكهرباء.

فخلال رئاسته برهن ترامب أنه ليس في عداد أخلص أصدقاء دولة الاحتلال ضمن لائحة رؤساء أمريكا منذ هاري ترومان فقط، بل كذلك على انحياز إضافي أعمى تمثل في نقل السفارة الأمريكية إلى القدس المحتلة، والاعتراف بالسيادة الإسرائيلية على أراض فلسطينية محتلة، وإسباغ الشرعية على المستوطنات في الضفة الغربية والجولان السوري المحتل، وسوى ذلك من إجراءات ضربت عرض الحائط بالقانون الدولي ومعه سياسة حلّ الدولتين التي ظلت الإدارات الأمريكية تتشبث بها حتى من حيث الشكل.

وبذلك فإن ترامب كان أحد كبار صنّاع ائتلاف إسرائيلي حاكم يعتمد السياسات الأكثر يمينية وتطرفاً وفاشية وعنصرية في تاريخ الكيان، وأنه بالتالي مجرم الحرب الأول في حرب الإبادة الراهنة ضد قطاع غزة. وحسب منطق مماثل فإن بايدن شريك بدوره في تشجيع ائتلاف بنيامين نتنياهو على المضيّ أبعد في جرائم الحرب، والتواطؤ معه وتزويده بأحدث أسلحة الفتك حتى إذا اقتضى الأمر تجاوز الكونغرس والأنظمة الأمريكية ذاتها، والانفراد عن سائر المجتمع الدولي تقريباً في استخدام حق النقض داخل مجلس الأمن الدولي لتعطيل مشاريع القرارات ذات الصلة بوقف العدوان الإسرائيلي البربري.

ليس غريباً بالتالي أن شرائح هامة ممن صنعوا انتصار بايدن خلال رئاسيات 2020، في أوساط الشباب والجامعيين والأفروـ أمريكيين خصوصاً، تنصرف عنه اليوم بسبب اصطفافه خلف جرائم الحرب الإسرائيلية، وتتطلع إلى مرشح ثالث بديل. وليس عجيباً في المقابل أن ائتلاف نتنياهو الذي ساهم ترامب في تنشئته يعاني من تخبطات شتى وانقسامات فاضحة، إلى جانب عربدة الوزراء الأشدّ تطرفاً، وتعاقب الهزائم العسكرية الموجعة في قطاع غزة، وأشباح القصاص المقبل في صناديق الاقتراع.