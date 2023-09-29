ترامب يقاضي ضابط استخبارات بريطانياً سابقاً في قضية جمع بيانات “سيئة السمعة”

واشنطن: أقام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب دعوى قضائية ضد ضابط استخبارات بريطاني سابق، جَمَعَ ملفاً “سيء السمعة” يشير إلى وجود علاقات مزعومة بين الرئاسة الروسية (الكرملين) وفوز الرئيس السابق بالانتخابات.

وأفادت وثائق قضائية بأن ترامب حَرَّكَ دعوى تتعلق بجمع بيانات ضد ضابط الاستخبارات البريطاني السابق كريستوفر ستيل وشركته الاستخباراتية “أوربيس”، وفقاً لما نقلته وكالة بلومبرغ للأنباء، اليوم الجمعة.

وجرى تحريك الدعوى أول مرة في تشرين الثاني/نوفمبر 2022، ومن المقرر عقد جلسة الاستماع الأولى الشهر المقبل.

ولم تتوفر تفاصيل أخرى بشأن الدعوى.

وتصدّرَ ملف ستيل عناوين الأخبار حول العالم، عندما سرب لموقع “باز فييد” الإلكتروني، في كانون الثاني/يناير 2017، تقارير تفيد بأن جهاز الاستخبارات الروسي تدخّلَ في الحملة الرئاسية الأمريكية، آنذاك.

وكانت شركة “فيوجن جي بي اس” للأبحاث، ومقرها واشنطن، استعانت بستيل، في حزيران/يونيو 2016ـ لفحص علاقة ترامب بروسيا.

وقامت اللجنة الديمقراطية الوطنية، وحملة هيلاري كلينتون الانتخابية، بالاستعانة بالشركة بعدما توجَّهَ ترامب للترشح لخوض الانتخابات.

ولم يرد محامو ترامب أو مسؤولو أوربيس على طلبات بالتعقيب، على الفور.

(د ب أ)