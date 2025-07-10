ترامب يقاطع رئيس موريتانيا ويطالبه بالإسراع.. ويدعو رئيس غينيا بيساو لذكر اسم بلده ويندهش لإنكليزية زعيم ليبيريا- (فيديو)

لندن: كعادته بإحراج ضيوفه، وتصدر المشهد وحتى إثارة الجدل والاستعراض الإعلامي، قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بمقاطعة الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني لإسكاته، وطالب رئيس غينيا بيساو عمر سيسوكو إمبالو بذكر اسمه وبلده، في حين أبدى اندهاشه من طلاقة حديث الرئيس الليبيري جوزيف بواكاي باللغة الإنكليزية.

وخلال استضافته رؤساء 5 دول أفريقية في غداء عمل في البيت الأبيض، لم تخل من تعليقات اعتبرها البعض مهينة لضيوفه، قاطع ترامب الرئيس الموريتاني ولد الغزواني خلال حديثه عن موقع بلاده الإستراتيجي وفرص الاستثمار فيه، وبدأ صبر ترامب، المعروف عنه كثرة الحديث، ينفد مع استمرار تصريحات الغزواني لحوالي 7 دقائق.

وأشار ترامب بنوع من الانزعاج للغزواني بالتوقف عن الحديث وهز رأسه، ورفع يديه. وعند ملاحظة الغزواني ذلك، قال “لا أريد أن أضيع الكثير من الوقت في هذا”، قبل أن يقاطعه ترامب قائلا: “ربما يتعين علينا الإسراع قليلا في الحديث، لأن لدينا جدولا زمنيا حافلا”.

ترامب يطالب ضيوفه بذكر أسمائهم وبلدناهم فقط pic.twitter.com/v096ktNwXX — الجزيرة مباشر (@ajmubasher) July 10, 2025

إثر ذلك، وجه ترامب، الذي اعتاد التعامل بطريقة فظة وغير دبلوماسية مع العديد من الرؤساء الذين زاروا البيت الأبيض، حديثه إلى رئيس غينيا بيساو مطالبا إياه بذكر اسمه وبلده.

وأثار حديث الرئيس الليبيري بواكاي بطلاقة باللغة الإنكليزية اندهاش ترامب الذي سارع إلى سؤال بواكاي عن سر إتقانه اللغة الانكليزية، وبدا واضحا أن بواكاي حاول كتم ضحكاته.

وسأل ترامب “تعلمتها في ليبيريا؟”، فردّ بواكاي على سؤاله بابتسامة، بدا فيها محرجا، قبل أن يجيب ببساطة “نعم سيدي”، أي أنه تلقى تعليمه في ليبيريا.

لكن الرئيس الأمريكي الذي كان مُحاطا برؤساء دول أخرى في غرب أفريقيا ناطقة بالفرنسية آثر مواصلة الإشادة بمدى إتقان ضيفه للإنكليزية، وقال “هذا مثير حقا”، “لديّ أشخاص حول هذه الطاولة لا يتحدثونها بنفس إتقانك لها”.

وتعد ليبيريا أقدم جمهورية في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وقد تأسّس هذا البلد عام 1822 كمستوطنة للعبيد المحرّرين في الولايات المتّحدة الذين عادوا للعيش في غرب أفريقيا، وتعد الإنكليزية اللغة الرسمية للدولة، كما أنها اللغة الأكثر انتشارا في سائر أنحاء هذا البلد، وهي معلومات يبدو أن الرئيس الأمريكي لم يكن يعلمها.

واستضاف البيت الأبيض الأربعاء، قمة أمريكية-أفريقية مصغرة، جمعت قادة موريتانيا وليبيريا والسنغال والغابون وغينيا بيساو، وتركز اللقاء على بحث الفرص التجارية، إضافة إلى مناقشة قضايا السلم والأمن في القارة الأفريقية.

(وكالات)