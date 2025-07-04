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ترامب يقترح استضافة نزال من بطولة الفنون القتالية في حديقة البيت الأبيض

منذ 29 دقيقة

رائد صالحة
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واشنطن-“القدس العربي”: اقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الخميس، فكرة استضافة نزال من بطولة القتال النهائي (UFC) في أراضي البيت الأبيض العام المقبل، ضمن احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس الولايات المتحدة.

وخلال فعالية بعنوان “تحية لأمريكا” أقيمت في ولاية أيوا، أعلن ترامب عن تنظيم حدث رياضي شبابي تحت اسم “ألعاب الوطنيين” كجزء من احتفالات تمتد لعام كامل بهذه المناسبة.

وقال ترامب إن المنتزهات الوطنية والمعالم التاريخية، بما في ذلك البيت الأبيض، ستستضيف فعاليات خاصة ضمن هذه الاحتفالات.

وأضاف: “سوف نستضيف نزال UFC، تخيلوا ذلك، على أرض البيت الأبيض. لدينا مساحة واسعة هناك. سنبني ساحة صغيرة. ليس نحن، بل دانا سيفعل ذلك. دانا رائع، فريد من نوعه”، في إشارة إلى رئيس بطولة UFC دانا وايت.

وأشار ترامب إلى أن الحدث سيكون نزالًا “بطوليًا” كاملًا، وقد يستقطب ما يصل إلى 25 ألف متفرج، لكنه سيكون بحاجة للحصول على مجموعة من التصاريح الرسمية لإقامته داخل أو قرب البيت الأبيض.

يُذكر أن ترامب بات من الزوّار الدائمين لفعاليات UFC، وتربطه صداقة طويلة الأمد بدانا وايت. كما أن عددًا من مقاتلي البطولة أبدوا دعمهم العلني له، حتى داخل الحلبة.

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