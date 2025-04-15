ترامب يقترح برنامجا للترحيل الطوعي: تذكرة طيران ومخصص مالي للمهاجرين غير الشرعيين

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يريد تقديم أموال وتذكرة طيران لأي مهاجر موجود في البلاد بشكل غير قانوني يختار “الترحيل الطوعي”، مع العمل على تسهيل عودة “الطيبين” منهم إلى الولايات المتحدة، في خطوة تمثل خروجا عن خطابه المتشدد المعتاد بشأن الهجرة.

وأوضح ترامب، الذي خاض حملته الانتخابية متعهدا بتنفيذ عمليات ترحيل جماعي، في مقابلة مسجلة مع قناة فوكس نوتيسياس تم بثها الثلاثاء، إن إدارته تركز حاليا على ترحيل “القتلة” من البلاد، لكنه أشار إلى أنه سيطلق “برنامج ترحيل طوعي” لآخرين يقيمون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني.

ولم يقدم ترامب تفاصيل كثيرة عن الخطة أو توقيتها، لكنه قال إن الولايات المتحدة ستوفر للمهاجرين تذكرة طيران ومبلغا ماليا.

وأضاف: “سنعطيهم مخصصا ماليا. سنعطيهم بعض المال وتذكرة طائرة، ثم سنعمل معهم، إذا كانوا جيدين، إذا أردنا عودتهم، سنعمل على إعادتهم بأسرع ما يمكن”.

(أ ب)