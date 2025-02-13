ترامب يقر مبدأ “المعاملة بالمثل” في التعريفات الجمركية

واشنطن: وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، أمرا تنفيذيا يفرض تعريفات جمركية مماثلة لتلك التي تطبقها الدول الأخرى على منتجات بلاده.

ووفق وكالة “أسوشيتد برس”، تهدف الخطوة إلى إعادة تشكيل العلاقات التجارية للولايات المتحدة، لكنها قد تمهد لمواجهة اقتصادية عالمية.

وخلال تصريحات أدلى بها للصحافيين في البيت الأبيض، أوضح ترامب أن الأمر التنفيذي يستهدف الضرائب على القيمة المضافة والتعريفات غير النقدية التي تفرضها الدول الأخرى على السلع الأمريكية.

لكنه أكد أن المنتجات المصنوعة في الولايات المتحدة ستكون مستثناة من هذه الإجراءات.

وأشار ترامب إلى أن العقوبات الاقتصادية الجديدة، التي وصفها بأنها “عادلة لجميع الدول”، ستُطبق إلى جانب الرسوم الجمركية الأخرى التي فرضها منذ توليه منصبه في يناير/ كانون الثاني الماضي.

وأضاف: “لقد قررت، من أجل تحقيق العدالة، فرض تعريفات متبادلة، أي أننا سنفرض على الدول الأخرى الرسوم الجمركية التي تفرضها علينا نفسها، لا أكثر ولا أقل”.

وتابع: “بمعنى آخر، إذا فرضوا علينا ضريبة أو تعريفة جمركية، سنفرض عليهم الضريبة أو التعريفة نفسها، بكل بساطة”.

وزعم ترامب أن “جميع شركاء أمريكا التجاريين تقريبا يفرضون علينا رسوما أعلى بكثير مما نفرضه عليهم”.

وشدد على أن “تلك الأيام قد ولّت”.

وأضاف أن الأمر التنفيذي الجديد يشمل الإعانات الحكومية التي تقدمها بعض الدول لخفض أسعار منتجاتها في السوق الأمريكية، ما يمنحها “ميزة تنافسية غير عادلة”.

وأقر ترامب، بأن “أسعار المنتجات في الولايات المتحدة قد ترتفع على المدى القصير” بسبب هذه السياسة الجديدة، لكنه أعرب عن ثقته في أنها “ستنخفض لاحقا”.

وختم بالقول: “ما سيزداد بالفعل هو فرص العمل. عدد الوظائف سيرتفع بشكل هائل. سنوفر وظائف رائعة، وظائف للجميع. هذا الإجراء كان ينبغي اتخاذه منذ سنوات طويلة”.

ومطلع فبراير/ شباط الجاري، وقع ترامب، أمرا تنفيذيا بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25 في المئة على السلع المستوردة من كندا والمكسيك، و10 في المئة على الواردات من الصين، قبل إعلانه تعليق تنفيذها على المكسيك وكندا لشهر واحد، مقابل تعزيزهما أمن حدودهما مع بلاده.

وفي اليوم التالي، قال ترامب إنه سيفرض رسوما جمركية على الاتحاد الأوروبي في “وقت قريب” دون أن يحدد تاريخا.

وفي 10 فبراير/ شباط، وقّع ترامب أمرين تنفيذيين بشأن فرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المئة على واردات بلاده من الصلب والألمنيوم.

وردا على ذلك، أعلنت الصين فرض رسوم جمركية على بعض وارداتها من الولايات المتحدة، بنسبة 15 في المئة بالنسبة للفحم والغاز الطبيعي المسال، وبقيمة 10 في المئة بالنسبة للنفط الخام والآلات الزراعية والمركبات الكبيرة والشاحنات الصغيرة.

(الأناضول)