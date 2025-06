ترامب يقلل من أهمية وصفه زيلينسكي بـ”ديكتاتور”- (فيديو)

واشنطن: قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور”.

ولدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سأل صحافيون الرئيس الأمريكي عن الوصف الذي أطلقه على زيلينسكي في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب “هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك”.

Trump, when asked if he still believes Zelensky is a dictator:

"Did I say that?, I can’t believe I said that” pic.twitter.com/Qrv04x5yq1

