سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يقلل من أهمية وصفه زيلينسكي بـ”ديكتاتور”- (فيديو)

27 - فبراير - 2025

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واشنطن: قلّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس من أهمية وصفه قبل بضعة أيام نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنه “ديكتاتور”.

ولدى استقباله في البيت الأبيض رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، سأل صحافيون الرئيس الأمريكي عن الوصف الذي أطلقه على زيلينسكي في منشور على منصته للتواصل الاجتماعي فأجاب “هل قلت ذلك فعلا؟ لا أصدق أنني قلت ذلك”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 28, 2025 الساعة 6:16 م

    ههه صار ترامب المتصهين الأرعن المجنون يهذي بما لا يدري يا قدري 😎😁

    رد

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