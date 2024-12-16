ترامب يطالب حماس مجدداً بالإفراج عن المحتجزين في غزة ويصف محادثته مع نتنياهو بالـ “جيدة للغاية”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أجرى “محادثة جيدة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة.
ووصف ترامب المحادثة بأنها “مكالمة هاتفية موجزة”.
وأضاف “لقد أجرينا محادثة جيدة جدا…لقد ناقشنا ما سيحدث”.
وكرر ترامب تهديده بأن “مشاكل كبيرة ستحدث” إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين لديها بحلول 20 يناير كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.
وأضاف في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا “كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء الرهائن إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث”.
وقال ترامب لاحقا إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولى فيه المنصب “فلن يكون الأمر جيدا”.
وبحسب إحصاءات إسرائيلية، أدى هجوم بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 من بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.
وأُطلق سراح أكثر من 100 محتجز عبر المفاوضات أو عمليات إنقاذ عسكرية إسرائيلية. ويُعتقد أن نصف الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم الإجمالي 100، على قيد الحياة.
وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة مساعدين كبارا إلى المنطقة لمحاولة التوصل لاتفاق هدنة طال انتظاره.
(رويترز)
عليكم اللعنة يا عصابة الشر الصهيو أمريكية النازية الفاشية الحقيرة النتنة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 عليكم اللعنة واللعنات المتاتاليات وغضب الرب و هزيمة نكراء بجاه المنتقم الجبار الذي سينتقم لدماء أطفال غزة العزة منكم جميعا شر انتقام ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ورب العزة و الجبروت الحي الذي لا يموت إن النصر حليف المقاومة الفلسطينية الباسلة الشجاعة التي ستحرر فلسطين والأقصى المبارك من قبضة عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة الغادرة الجبانة التي تعيث سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀
ترمب يتهم بشار انه جزار وقاتل اطفال ماذا عن نتن ياهو اللعنه عليكم
لا شيء جيد ما دمتم متعطشين لدماء الأبرياء في مختلف أنحاء العالم و مادام مبداكم في العلاقات الدولية ينبني علي نشر الفوضى العارمة.
باي منطق السيد اترامب تريد إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون مقابل ؟ أليست دماء أطفال غزة و نساؤها اغلي من دماء مليون محتجز محتل و ظالم
إذا ساد العلم بين شعوب العالم أجمع..يزول الإحتلال. ويسود الأمن والإستقرار.
باختصار وبشكل عام
الجهل في الوطن الإنساني والعربي والإسلامي يؤدي إلى زيادة الانقسامات .وزيادة الانقسامات تودي إلي زيادة الأطماع الغربيه في الاستيلاء على هذا الوطن.وخاصه للبترول و و.
وحتي ننتصر علينا بالتوجه إلي العلم الذي من خلاله.نزرع وحده الانتماء للوطن لا للأشخاص.ونشر العداله والمساواة بين الجميع
العلاقه القويه بين المواطن والوطن تمنع تدخل الغرب الذي يسعي علي استغلال جهلنا
التاريخ الأسود يثبت ذلك
حب الكرسي جريمه وعدم مشاركه الشعب. في حكومه أيضا جريمه
أي نظام استبدادي مصيره الزوال..شاه إيران امبراطور.. و و و
الغرب يخطط بذكاء. ونحن بجهلنا ننفذ.. للأسف. قاعده…منذ القدم.
وبذلك بالعلم نقضي على الجهل والاستعمار معا. فهل من مجيب.
كرامه الإنسان أهم من مصلحه الكرسي.والشوري آلتي تسمي ديمقراطية اليوم ايضا جميله حتي نتحمل مسؤولية أعمالنا باتجاه هذه الشعوب.
ولنا حق الإختيار بين البقاء علي الجهل. وبين العلم الذي من خلاله نحافظ علي كرامه الانسان والوطن العربي والإسلامي معا.
فلسطين تعاني من دهاء الغرب الاستعمارية الصهيوامريكانبيريطنوفرنسيالماني ومن جهل الأنظمة العربية والإسلامية العقيمه المريضه.
الضحكة في الصورة تعبر عن كل شيء .يمثلون و يضحكون علينا و عندهم الحق لأننا نايمين نوم عميق.