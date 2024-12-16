ترامب يطالب حماس مجدداً بالإفراج عن المحتجزين في غزة ويصف محادثته مع نتنياهو بالـ “جيدة للغاية”

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اليوم الاثنين، إنه أجرى “محادثة جيدة للغاية” مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حول الحرب في غزة.

ووصف ترامب المحادثة بأنها “مكالمة هاتفية موجزة”.

وأضاف “لقد أجرينا محادثة جيدة جدا…لقد ناقشنا ما سيحدث”.

وكرر ترامب تهديده بأن “مشاكل كبيرة ستحدث” إذا لم تطلق حماس سراح المحتجزين لديها بحلول 20 يناير كانون الثاني، وهو اليوم الذي يتولى فيه ترامب منصبه.

وأضاف في مؤتمر صحافي في بالم بيتش بولاية فلوريدا “كما تعلمون، وجهت تحذيرا بأنه إذا لم يعد هؤلاء الرهائن إلى ديارهم بحلول ذلك التاريخ، فإن مشاكل كبيرة ستحدث”.

وقال ترامب لاحقا إنه إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بحلول الوقت الذي يتولى فيه المنصب “فلن يكون الأمر جيدا”.

وبحسب إحصاءات إسرائيلية، أدى هجوم بقيادة حماس في السابع من أكتوبر تشرين الأول 2023 إلى مقتل 1200 شخص واحتجاز أكثر من 250 من بينهم إسرائيليون يحملون الجنسية الأمريكية.

وأُطلق سراح أكثر من 100 محتجز عبر المفاوضات أو عمليات إنقاذ عسكرية إسرائيلية. ويُعتقد أن نصف الرهائن الذين لا يزالون محتجزين في غزة، وعددهم الإجمالي 100، على قيد الحياة.

وأرسل الرئيس الأمريكي جو بايدن في الآونة الأخيرة مساعدين كبارا إلى المنطقة لمحاولة التوصل لاتفاق هدنة طال انتظاره.

(رويترز)