ترامب يقول إنه جاد بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك في مقابلة تم بثها يوم الأحد قبل مباراة بطولة السوبر بول.

وردا على سؤال لبريت باير من قناة فوكس نيوز عما إذا كانت فكرة ضمّ كندا “أمرا حقيقيا” وفقا لما أشار إليه مؤخرا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب: “نعم، هو كذلك”.

وتابع: “أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا مع كندا. ولن أدع ذلك يحدث. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويا، كنوع من الإعانة إلى كندا؟”.

وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا. الولايات المتحدة تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط. بينما توسعت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات أمريكا من الطاقة الكندية.

وكان ترودو قد قال يوم الجمعة خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمل إن حديث ترامب عن جعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة هو “أمر حقيقي” ويرتبط برغبته في الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية.

(أ ب)