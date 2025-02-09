ترامب يقول إنه جاد بشأن جعل كندا الولاية الأمريكية رقم 51

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه جاد في رغبته في أن تصبح كندا الولاية الأمريكية رقم 51، وذلك في مقابلة تم بثها يوم الأحد قبل مباراة بطولة السوبر بول.
وردا على سؤال لبريت باير من قناة فوكس نيوز عما إذا كانت فكرة ضمّ كندا “أمرا حقيقيا” وفقا لما أشار إليه مؤخرا رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، قال ترامب: “نعم، هو كذلك”.
وتابع: “أعتقد أن كندا ستكون في وضع أفضل بكثير إذا أصبحت الولاية 51 لأننا نخسر 200 مليار دولار سنويا مع كندا. ولن أدع ذلك يحدث. لماذا ندفع 200 مليار دولار سنويا، كنوع من الإعانة إلى كندا؟”.
وأضاف أن الولايات المتحدة لا تقدم إعانات لكندا. الولايات المتحدة تشتري منتجات من الدولة الغنية بالموارد الطبيعية، بما في ذلك السلع مثل النفط. بينما توسعت الفجوة التجارية في السلع في السنوات الأخيرة لتصل إلى 72 مليار دولار في 2023، فإن العجز يعكس إلى حد كبير واردات أمريكا من الطاقة الكندية.
وكان ترودو قد قال يوم الجمعة خلال جلسة مغلقة مع قادة الأعمال والعمل إن حديث ترامب عن جعل كندا الولاية 51 للولايات المتحدة هو “أمر حقيقي” ويرتبط برغبته في الوصول إلى موارد البلاد الطبيعية.
(أ ب)
بسم الله الرحمن الرحيم
يتردد في بعض وسائل الإعلام أن كندا تريد الانضمام للاتحاد الاوروبي للفرار من ترامب ولكن الحقيقة لا تستطيع أوروبا مجابهة الإرادة الامريكية في حال الإصرار على إلحاق كندا بأمريكا.
الاتحاد الاوروبي نادي مسيحي وضم إليه مالطا وهي أرض أفريقية ولغتها من عائلة سامية وليست من عائلة لاتينية والاتحاد الأوروبي رفض تركيا رفضا لا نظير له وبينمانصح تركيا المستشار الألماني الأسبق هيلموت كول وهو نواة الاتحاد الاوروبي المؤسس لا تتعبوا أنفسكم في الانضمام للاتحاد الأوروبي طالما هذا الأذان يرتفع من منابر المساجد 5 مرات في اليوم في بلادكم.
بينما نحن كمسلمين نعتقد أن الإسلام والمسيحية على قلب واحد وهما روح واحدة في جسدين
لكن التفكير الأوروبي المريض أيضا يختلف نتيجة أخطاء المسلمين في القرون الماضية وحاليا
لم يقف أحدهم عن الدافع المحرّك في هذا التوقيت لنزعة ترمب للاستحواذ على كندا وجعلها الولاية (51 ) ليضيف نجمة جديدة للعلم الأمريكيّ؛ ذي النجوم الخمسين؛ نالته رياح الخماسين بيمّ الثبور كفرعون رمسيس الثاني.ولنلاحظ
منْ أقرب شخصيّة ملازمة كالناقة للجمل في الإدارة الأمريكيّة اليوم؟ إنه المليادير أيلون ماسك؛ وهو من أصل كنديّ ويحمل الآن الجنسيّة الأمريكيّة…ماسك وراء ترمب لتثوير هذه النزعة الجامحة على كندا…وآية ذلك أنّ أيلون ماسك
لديه طموح مغروز في تفكيره ليكون يومًا رئيسًا للولايات المتحدة الأمريكيّة مثل أستاذه ترمب؛ ولكي يحقق هذا الحلم
يستوجب توّفر شرطه الأهمّ؛ وهو أنْ يكون المترّشح للرئاسة؛ أمريكيّ الأصل لا متجنّـس! وماسك اليوم يبلغ سنّ (53) سنة؛ فلو أصبحت كندا ولاية أمريكيّة فسينال تحقيق مبتغاه بصفقة مع ترمب بملياراته من الدولارات بعد سنين قليلة؛ وسيعتبرها من تكاليف الدعايات الانتخابيّة ( مستقبلًا ) المضمونة الشأو.أما غزّة فهي من بنات أفكار كوشنر ونتنياهو.