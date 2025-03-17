سياسة | دولي

ترامب يقول إنه سيتحدث مع بوتين غداً الثلاثاء

17 - مارس - 2025

ترامب يتحدث إلى الصحافيين على متن طائرة الرئاسة الأمريكية. 16 مارس 2025. رويترز

حجم الخط
1

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، خلال رحلة متأخرة عائداً إلى واشنطن من فلوريدا: “سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء. لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب. ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً”.

(رويترز)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    مارس 17, 2025 الساعة 9:52 ص

    ههه ترامب المتصهين الأرعن المجنون لن يلقى سوى الصمود والبطولة من الدب الروسي بوتن الذي تعلم الدرس من خيانة القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز 😎😁

    رد

أخبار ذات صلة

ميديا بارت: الاتحاد الأوروبي في اختبار الشرق الأوسط.. غياب الدور والخوف من ترامب
26 - يونيو - 2025
بوتين يحذر ألمانيا من تسليم صواريخ تاوروس إلى أوكرانيا
19 - يونيو - 2025
لوموند: في قمة السبع.. ترامب في مواجهة الآخرين وسط فوضى العالم
17 - يونيو - 2025
4 خطوات مطلوبة لإنهاء الحرب بين روسيا وأوكرانيا
12 - يونيو - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية