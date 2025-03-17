ترامب يقول إنه سيتحدث مع بوتين غداً الثلاثاء

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء.

وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، خلال رحلة متأخرة عائداً إلى واشنطن من فلوريدا: “سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء. لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع”.

وأضاف: “نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب. ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً”.

(رويترز)