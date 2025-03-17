ترامب يقول إنه سيتحدث مع بوتين غداً الثلاثاء

على متن طائرة الرئاسة الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يعتزم التحدث مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين غداً الثلاثاء.
وقال ترامب للصحافيين على متن طائرة الرئاسة، خلال رحلة متأخرة عائداً إلى واشنطن من فلوريدا: “سأتحدث مع الرئيس بوتين يوم الثلاثاء. لقد تم إنجاز الكثير من العمل خلال عطلة نهاية الأسبوع”.
وأضاف: “نريد أن نرى إن كان بإمكاننا إنهاء هذه الحرب. ربما نستطيع، وربما لا، لكنني أعتقد أن لدينا فرصة جيدة جداً”.
(رويترز)
ههه ترامب المتصهين الأرعن المجنون لن يلقى سوى الصمود والبطولة من الدب الروسي بوتن الذي تعلم الدرس من خيانة القارة العجوز التي عليها الأحزان لا تجوز 😎😁