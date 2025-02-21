ترامب يقول إنه سيتوجه إلى القاعدة العسكرية “فورت نوكس” للتأكد من وجود احتياطيات الذهب

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إنه ينوي القيام بزيارة إلى قاعدة فورت نوكس في ولاية كنتاكي لتفقد احتياطيات الذهب في البلاد، وسط جهود من إيلون موسك وبعض الجمهوريين لإجراء مراجعة للمنشأة.

وقال ترامب في حفل استقبال أقيم لحكام جمهوريين في واشنطن: “سأذهب إلى هذا المكان في الواقع. طوال حياتي سمعت عن فورت نوكس. هناك يتم تخزين الذهب”.

وأضاف ترامب “لقد بدأنا نشعر بالتوتر. لقد بدأنا نتلقى بعض الانتقادات بشأن هذه الأمور. أريد أن أعرف ذلك. سنفتح الأبواب. سأرى ما إذا كان لدينا ذهب هناك. هل سرق أحد الذهب في فورت نوكس؟”، وفقاً لصحيفة “ذا هيل”.

وقد دفع ماسك، بتشجيع من الجمهوريين مثل السيناتور راند بول (جمهوري من كنتاكي) والسيناتور مايك لي (جمهوري من يوتا)، إلى مراجعة قاعدة فورت نوكس ونشر ادعاءات لا أساس لها من الصحة بأن احتياطيات الذهب مفقودة من المنشأة.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة أجريت معه مؤخرا إن هناك تدقيقا سنويا لقاعدة فورت نوكس وإن “كل الذهب موجود ومحاسب عليه”.

وكانت قاعدة فورت نوكس مخزنًا لاحتياطيات البلاد من الذهب لعقود من الزمن. كما أنها تستضيف أكبر حدث تدريبي سنوي للجيش كل صيف، وفقًا لوكالة أسوشيتد برس .

ويوجد حاليًا 147.3 مليون أوقية من الذهب في فورت نوكس، وفقًا لدار سك العملة الأمريكية، وهو ما يعادل نصف الذهب الذي تمتلكه وزارة الخزانة الأمريكية تقريبًا.