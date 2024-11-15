ترامب يقول إنه سيرشح حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم لتولي وزارة الداخلية

بالم بيتش( فلوريدا): قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم الخميس، إنه سيرشح حاكم ولاية نورث داكوتا دوغ بورغوم لتولي وزارة الداخلية.

وأعلن الرئيس المنتخب عن ذلك بشكل غير رسمي خلال حفل أقيم في مار-إيه-لاغو.

وقال أمام حشد عن بورغوم: “في الواقع، هو سيترأس وزارة الداخلية”.

جاء ذلك بعد وقت قصير من رفض بورغوم التحدث عن مستقبله في الإدارة الأمريكية المقبلة، حيث قال للصحافيين قبل أن يصعد ترامب إلى المنصة: “كانت هناك الكثير من المناقشات حول العديد من الأمور المختلفة”، قبل أن يضيف:”لا شيء صحيح حتى تقرأونه على “تروث سوشيال”، في إشارة إلى منصة ترامب للتواصل الاجتماعي.

(أ ب)