سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يقول إنه سيزور السعودية قريبا

6 - مارس - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه يتوقع أن يزور المملكة العربية السعودية قريبا، وإن قادة المملكة الغنية بالنفط قد وافقوا على استثمار تريليون دولار في الولايات المتحدة.

وتابع ترامب: “لذلك قلت، سأذهب إذا دفعتم تريليون دولار، تريليون دولار للشركات الأمريكية'”، وأضاف :”لقد وافقوا على ذلك، لذا سأذهب إلى هناك”.

وكانت السعودية أول دولة يزورها ترامب خلال فترة رئاسته الأولى. وقال إن الزيارة المرتقبة ستحدث على الأرجح خلال شهر ونصف من الآن.

واستضافت السعودية الشهر الماضي محادثات بين مسؤولين أمريكيين وروس كبار لمناقشة الحرب المستمرة التي تخوضها موسكو في أوكرانيا. ومن المتوقع أيضا أن تستضيف السعودية الأسبوع المقبل محادثات بين مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين حول إنهاء الحرب.

(أ ب)

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