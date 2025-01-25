لاس فيغاس: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم السبت إنه سيطلب من السعودية استثمار حوالي تريليون دولار في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 600 مليار دولار تعهد السعوديون باستثمارها.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية يوم الخميس أن ولي العهد أكد أن المملكة ترغب في توسيع استثماراتها وعلاقاتها التجارية مع الولايات المتحدة في السنوات الأربع المقبلة بمبلغ 600 مليار دولار مرشحة للارتفاع حال أتيحت فرص إضافية.
وأضاف الرئيس الأمريكي أيضا أنه قد يفكر في إعادة الانضمام إلى منظمة الصحة العالمية.
(رويترز)
حكام السعودية يمتازون بالكرم و الشهامة ، و انت يا فخامة السيد ترمب تستحق أن تحظى بهذا الكرم .و حقيقة و بدون مجاملة أن ال 600 مليار غير كافية
Please don’t forget
Kuwait 🇰🇼
Qatar 🇶🇦
Oman 🇴🇲
Bahrain 🇧🇭
UAE 🇦🇪
IRAQ 🇮🇶
EGYPT 🇪🇬
Iran 🇮🇷
Morocco 🇲🇦
( 9 Trillions ) $$$$$$.
good money Mr Donald Trump
تصوروا معي لو أن السعودية استثمرت 600 مليار دولار على أرضها، كيف كانت لستصبح المملكة. لكنها سارعت لكي تهبها للمتعجرف الأمريكي المغرور رضوخا وخوفا وجبنا بعد تهديداته التي أطلقها اتجاه كل العالم بما فيه حلفائه الأوروبيين .
ترامب يقول إنه سيطلب من السعوديين مزيدا من الاستثمارات…….وهذا مقابل نقل غزة الى مصر او الاردن
حلال عليك ياسي ترامب هذا ثمن الحراسة لقد قلتها في عهدتك الاولى
بالإضافة إلى رفض الأردن ومصر الموافقة على تهجير الفلسطينيين من غزة يجب ان تبادر الممثلية الفلسطينية لدى الأمم المتحدة لعقد اجتماع للمجموعتين العربية والاسلامية وعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن للامم المتحدة لرفض تهجير الشعب الفلسطيني من غزة. الأمر خطير ويجب التحرك الان .