ترامب يقول إنه سيعين لاعباً سابقاً في دوري كرة القدم الأمريكية قائداً لمنظومة “القبة الحديدية”

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لأنصاره يوم الأحد، إنه يريد تعيين اللاعب السابق في دوري كرة القدم الأمريكية والمرشح الفاشل لمجلس الشيوخ عن الحزب الجمهوري هيرشيل ووكر، مسؤولا عن درع دفاع صاروخي جديد إذا تم انتخابه.

وظهر ووكر، الحليف القوي لترامب، في تجمع جماهيري في ماكون بولاية جورجيا، حيث أخطأ في نطق اسم المرشح الرئاسي للحزب الجمهوري مرتين.

وقال ووكر في نهاية خطابه: “لقد حان الوقت لوقف هذا، وسيتوقف يوم الثلاثاء عندما نصوت لصديقي وصديقكم دونالد ترامب جونيور – دونالد ترامب. جونالد جيه ترامب”.

وقال ترامب، الذي تحدث بعد ووكر، إنه إذا انتخب، فسوف “يبني درعَ دفاعٍ صاروخي مصنوعا بالكامل في الولايات المتحدة”، و”سيضع هيرشيل ووكر على رأس هذا الكيان الصغير”.

وكان ترامب قد أعلن خلال العام الماضي أنه سيقوم بإنشاء “القبة الحديدية” للولايات المتحدة في فترة ولايته الثانية، في إشارة إلى نظام الدفاع الصاروخي الذي تستخدمه إسرائيل.

وقال يوم الأحد إن “الكثير” من هذا النظام سيتم بناؤه في جورجيا.

ولكن القبة الحديدية تستخدم ضد الصواريخ قصيرة المدى، وأي نظام من هذا القبيل يتم بناؤه لحماية البر الرئيس للولايات المتحدة سوف يكون له ثمن فلكي ولن يكون له فائدة تذكر في إيقاف الصواريخ المتوسطة والطويلة المدى، مثل تلك القادمة من كوريا الشمالية أو روسيا.

ولم يتضح بعد ما إذا كان ترامب يقصد أن ووكر سيكون مسؤولا عن الإشراف على جميع الدفاعات الصاروخية الأميركية، أو عملية بناء نظام جديد.