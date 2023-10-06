ترامب يقول إنه سيقبل منصب رئيس مجلس النواب “لفترة قصيرة”

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إنه سيقبل دورًا قصير المدى كرئيس لمجلس النواب ليكون بمثابة “موحد” للحزب الجمهوري حتى يتوصل المشرعون إلى قرار بشأن من يجب أن يتولى هذا المنصب.

وقد تمت إقالة النائب كيفن مكارثي، الجمهوري عن ولاية كاليفورنيا، من منصب رئيس مجلس النواب يوم الثلاثاء بعد أن قدم النائب مات غايتس، الجمهوري عن ولاية فلوريدا، إجراءً ضده يعرف باسم اقتراح الإخلاء، متهماً إياه بالإخلال بالوعود التي قطعها على نفسه.

وقال ترامب لشبكة فوكس نيوز:” لقد طُلب مني التحدث كموحد لأن لدي الكثير من الأصدقاء في الكونغرس “، “إذا لم يحصلوا على التصويت، سألوني إذا كنت سأفكر في تولي منصب رئيس البرلمان حتى يحصلوا على شخص لفترة أطول، لأنني سأترشح للرئاسة”.

واضاف ترامب “سألوني إذا كنت سأقوم بذلك لفترة قصيرة من الوقت من أجل الحزب، حتى يتوصلوا إلى نتيجة – أنا لا أفعل ذلك لأنني أريد ذلك – سأفعل ذلك إذا لزم الأمر، إذا لم يتمكنوا من ذلك”.

ولم يحدد ترامب من الذي سأله، على الرغم من أن عددًا من المشرعين من الحزب الجمهوري قالوا إنه يفضلونه لمنصب المتحدث.

ومنذ الإطاحة بمكارثي، أعلن كل من رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب جيم جوردان، الجمهوري عن ولاية أوهايو، وعضو الأغلبية في مجلس النواب ستيف سكاليز، الجمهوري عن لوس أنجلوس، عن ترشحهما لمنصب رئيس مجلس النواب.

وشدد ترامب على أنه إذا لم يتمكن الجمهوريون من التوصل إلى توافق في الآراء، فسوف يتولى منصب رئيس مجلس النواب.