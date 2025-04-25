سياسة | دولي

ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

منذ 42 دقيقة

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على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة

(رويترز)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 25, 2025 الساعة 6:49 م

    هه ترامب يكذب ليلا ونهارا سرا وجهارا، فاللهم عجل بتدمير أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان واليمن والعراق وسوريا هذي عقود وعقود وعقود وهم ينشرون الحروب و الدمار في الشرق الأوسط التعيس بلا حسيب أو رقيب والعرب والمسلمين كأنهم أموات أو في سبات بلا حراك أمام الإبادة الصهيو أمريكية الغربية النازية الفاشية الدموية المجرمة التي تبيد الحجر والبشر في غزة العزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ القذرة الأمريكية والأوروبية التي تعربد سفكا بدماء الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🔥

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