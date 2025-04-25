ترامب يقول إنه ضغط على نتنياهو بشأن مساعدات غزة

على متن الطائرة الرئاسية الأمريكية: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة إنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإدخال المزيد من الغذاء والدواء إلى قطاع غزة.

(رويترز)