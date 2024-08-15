ترامب يقول إنه طلب من نتنياهو في يوليو إنهاء الحرب على غزة

واشنطن: قال مرشح الحزب الجمهوري لرئاسة الولايات المتحدة دونالد ترامب اليوم الخميس إنه طلب من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال أحدث لقاءاتهما في يوليو/ تموز إنهاء الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أسرع وقت.

وقال ترامب لصحافيين خلال مؤتمر صحفي اليوم “إنه يعرف ما يفعله.. شجعته على إنهاء ذلك… يجب أن ينتهي الأمر بسرعة، لكن بانتصار.. حقق انتصارك وانه المسألة. يجب أن يتوقف ذلك.. يجب أن يتوقف القتل”.

كان ترامب يشير إلى اجتماعه مع نتنياهو بمقر إقامته في أواخر يوليو/ تموز، عندما زار نتنياهو الولايات المتحدة. والتقى في ذلك الوقت أيضا بالرئيس جو بايدن ونائبة الرئيس والمرشحة الرئاسية الديمقراطية كاملا هاريس.

ونفى مكتب نتنياهو وترامب في تصريحين منفصلين اليوم تقريرا لأكسيوس قال إنهما تحدثا في اليوم السابق بشأن محادثات وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن.

فقد جاء في بيان من مكتب نتنياهو “على عكس التقارير الإعلامية، لم يتحدث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أمس مع الرئيس السابق دونالد ترامب”.

وقال ترامب في المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم “أتوقع أنني قد أتحدث معه، لكنني لم أفعل ذلك منذ ذلك الحين”.

طرح بايدن اقتراحا لوقف إطلاق النار من ثلاث مراحل في خطاب ألقاه في 31 مايو/ أيار. وتحاول واشنطن والوسطاء من المنطقة منذ ذلك الحين ترتيب صفقة وقف إطلاق النار في غزة مقابل إعادة الرهائن لكنهم يواجهون عقبات متكررة.

وكان التقرير الذي نشره أكسيوس مستندا إلى تصريحات مصدرين أمريكيين. وقال أحدهما قال إن مكالمة ترامب كان الهدف منها تشجيع نتنياهو على قبول الاتفاق، لكنه قال إنه لا يعرف ما إذا كان هذا هو ما قاله الرئيس السابق لنتنياهو بالفعل.

وحددت مصر والولايات المتحدة وقطر جولة جديدة من مفاوضات وقف إطلاق النار في غزة هذا الأسبوع.

وقالت واشنطن، أهم حلفاء إسرائيل، إن وقف إطلاق النار في غزة سيحد من تنامي فرص اتساع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.

فمخاطر اندلاع حرب أوسع نطاقا تتزايد منذ مقتل زعيم حماس إسماعيل هنية في إيران والقائد العسكري لحزب الله فؤاد شكر في بيروت. واستتبع قتلهما تهديدات بالثأر من إسرائيل.

(رويترز)