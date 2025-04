ترامب يقول إنه قد يؤيد استخدام الجيش الأمريكي ضد الأمريكيين- (فيديو وتدوينة)

واشنطن: وجّه المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب تهديدا لليساريين “المتطرفين” في الولايات المتحدة الأحد، قائلا إنه قد يؤيد استخدام القوات العسكرية ضد أمريكيين وصفهم بأنهم “عدو من الداخل” في حال تسببوا بتعطيل الانتخابات الشهر المقبل.

وقال ترامب لبرنامج “صنداي مورنينغ فيوتشرز” على قناة فوكس نيوز “أعتقد أن المشكلة الأكبر هي العدو من الداخل، وليس حتى الأشخاص الذين دخلوا بلادنا ودمروها”، في إشارة إلى مواطنين أمريكيين وليس مهاجرين.

وأضاف “لدينا بعض الأشخاص السيئين للغاية، ولدينا بعض الأشخاص المضطربين، مجانين اليسار المتطرف. وأعتقد أنه (…) إذا لزم الأمر، يجب التعامل معهم، ببساطة، من قبل الحرس الوطني، أو إذا لزم الأمر حقا، من قبل الجيش”.

وكان ترامب يجيب على سؤال حول توقعاته بشأن يوم الانتخابات، بعدما قال الرئيس جو بايدن الأسبوع الماضي إنه بينما يعتقد أن الانتخابات ستكون حرة ونزيهة، إلا أنه لا يعرف “ما إذا كانت ستكون سلمية”.

وزعم ترامب في تصريحاته أن بعض المواطنين الأمريكيين “أكثر خطورة من الصين وروسيا وكل هذه البلدان”.

وسارعت حملة نائبة الرئيس كامالا هاريس، منافسة ترامب الديمقراطية، إلى الرد على تصريحات ترامب المدوية.

وقال إيان سامز، المتحدث باسم حملة هاريس “أعلم أن الناس أصبحوا لا يتفاعلون حيال ما يقوله ترامب على مدى العقد الماضي، لكن هذا يجب أن يكون صادما” للأمريكيين.

أضاف “يقول دونالد ترامب إن مواطنيه الأمريكيين هم أعداء أسوأ من الخصوم الأجانب، ويقول إنه سيستخدم الجيش ضدهم”.

وتابع على منصة إكس “مع قرار المحكمة العليا بمنح الرؤساء الحصانة (…) وتعهد ترامب أن يكون ديكتاتورا منذ اليوم الأول وعلى استعداد للسماح بإلغاء الدستور (…) هذه أشياء مخيفة”.

