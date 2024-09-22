ترامب يقول إنه لن يترشح للرئاسة في 2028 إذا خسر الانتخابات

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إن هذه ستكون حملته الرئاسية الأخيرة وإنه لن يترشح في عام 2028 إذا خسر السباق في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.

وفي مقابلة أجريت يوم الأحد في برنامج “Full Measure” التلفزيوني، قال ترامب إنه لا يخطط للترشح مرة أخرى إذا خسر أمام نائبة الرئيس كامالا هاريس.

وقال ردا على سؤال عما إذا كانت هناك حملة رابعة ستقام: “أعتقد أن هذا سيكون، هذا سيكون الأمر. لا أرى ذلك على الإطلاق”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

ويخوض ترامب حاليا معركة من أجل حياته السياسية مع هاريس.

وبعد فوزه بنجاح في أول انتخابات له في عام 2016، خسر أمام الرئيس بايدن في عام 2020. وعاد إلى السباق وحقق نتائج جيدة في استطلاعات الرأي ضد بايدن، على الرغم من معاركه القانونية المستمرة وإدانته بارتكاب جرائم جنائية.

سيكون عمر ترامب 82 عامًا بحلول انتخابات 2028. وقد أحاطت الشيخوخة بموسم الحملة الانتخابية هذا، حيث واجه بايدن انتقادات بسبب عمره، وفي النهاية سلم الشعلة إلى جيل جديد وهاريس.

وبحسب العديد من أستطلاعات الرأي فإن فرص هاريس في الفوز بالانتخابات تبلغ 55 بالمائة.

ويتنافس المرشحان على مجموعة من الولايات الحاسمة. وتشير استطلاعات الرأي الجديدة إلى أن دعم هاريس زاد في تلك الولايات بعد المناظرة الرئاسية ضد ترامب.