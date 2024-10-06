ترامب يقول إنه يحتاج إلى “تفويض” من البلاد في السباق الرئاسي- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس السابق دونالد ترامب إنه يحتاج إلى “تفويض” من الناخبين الأمريكيين هذا العام.

وأضاف ترامب في تجمع حاشد في جونو بولاية ويسكونسن يوم الأحد أنه يحتاج إلى مشاركة أنصاره من ولاية ويسكونسن الرئيسية والبلاد ككل “بأعداد قياسية”.

وقال ترامب “نحن بحاجة، وأنا أكره استخدام هذه الكلمة، إلى تفويض”، في إشارة إلى رغبته في عدم تكرار بعض الإجراءات مثل القيود التي تم وضعها استجابة لوباء كوفيد-19 والتي تتطلب تدابير معينة مثل ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي للحد من انتشار الفيروس، حسبما أفادت صحيفة “ذا هيل”.

والواقع أن التركيبة الحالية للسلطة التشريعية منقسمة بشكل واضح، ومن المحتمل أن يستمر هذا الانقسام إذا كانت المنافسة في عام 2024 متقاربة كما تشير استطلاعات الرأي.

ويتمتع الديمقراطيون حاليا بأغلبية ضئيلة (51-49) في مجلس الشيوخ، في حين يسيطر الجمهوريون على مجلس النواب ببضعة مقاعد فقط.

وأظهرت استطلاعات الرأي على الصعيد الوطني وفي الولايات المتأرجحة الرئيسية أن ترامب وهاريس متساويان تقريبًا مع بعضهما البعض وعلى الأقل ضمن هامش الخطأ إذا كان أحد المرشحين متقدمًا قليلاً.

كما أن السباقات الرئيسية لمجلس الشيوخ التي ستحدد تشكيل المجلس متقاربة، ولدى العديد من الجمهوريين فرص أكثر للفوز هذا العام مقارنة بالديمقراطيين، لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن العديد من هؤلاء في وضع قوي للفوز في الانتخابات، وهو ما من شأنه أن يبقي الهامش في المجلس قريباً مرة أخرى.

وتشير نماذج التنبؤ المتعددة إلى أن السباق على السيطرة على مجلس النواب سيكون متقاربًا أيضًا، مع وجود عدد قليل من المنافسات المتقاربة، التي من المرجح أن تحدد الأغلبية.

وأكد ترامب مجددا أنه حصل على عدد من الأصوات في عام 2020 أكبر من أي رئيس سابق، وجادل كما فعل في الماضي بأن العديد من القضايا التي حدثت في العامين الماضيين لم تكن لتحدث لو كان لا يزال رئيسا، بما في ذلك غزو روسيا لأوكرانيا، وهجوم حماس في 7 أكتوبر على المستعمرات الإسرائيلية والتضخم المرتفع.

ومن المؤكد أن ترامب وهاريس يفضلان فوزًا واضحًا يمنحهما تفويضًا إضافة إلى سيطرة حزبية على مجلسي الكونغرس، مما يسمح لهما بسن أجندتهما التشريعية بسهولة أكبر. لكن يبدو أن البلاد تتجه على الأرجح إلى انتخابات أخرى متقاربة قد تكون مماثلة للتشكيلة الحالية للسلطات حتى لو فاز حزب واحد بالسيطرة على الرئاسة والكونغرس.