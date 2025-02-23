سياسة | دولي | أوروبا

ترامب يقول إنه “يوم عظيم لألمانيا” بعد فوز المحافظين

23 - فبراير - 2025

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “يوم عظيم لألمانيا” بعد فوز المحافظين الأحد في الانتخابات التشريعية الألمانية التي شهدت تقدما لافتا لليمين المتطرف.

وقال الرئيس الجمهوري على منصته “تروث سوشال”، “إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، بعدما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على قرابة 29 % من الأصوات. وأضاف “كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة”.

(أ ف ب)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    فبراير 26, 2025 الساعة 2:20 م

    هههه ترامب لا تنسى أن جدك طرد من ألمانيا وجرد من الجنسية الألمانية بعد أن تهرب من التجنيد في جيش هتلر النازي 😅

    رد

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