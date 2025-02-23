ترامب يقول إنه “يوم عظيم لألمانيا” بعد فوز المحافظين

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه “يوم عظيم لألمانيا” بعد فوز المحافظين الأحد في الانتخابات التشريعية الألمانية التي شهدت تقدما لافتا لليمين المتطرف.

وقال الرئيس الجمهوري على منصته “تروث سوشال”، “إنه يوم عظيم لألمانيا والولايات المتحدة الأمريكية”، بعدما حصل حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي/الاتحاد الاجتماعي المسيحي المحافظ على قرابة 29 % من الأصوات. وأضاف “كما هي الحال في الولايات المتحدة، سئم الشعب الألماني من الأجندة غير المنطقية، خصوصا في ما يتعلق بالطاقة والهجرة”.

(أ ف ب)