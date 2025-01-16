سياسة | دولي | الولايات المتحدة

ترامب يقول إنه يجب الانتهاء من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل تنصيبه

16 - يناير - 2025

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واشنطن: قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة يجب أن يتم الانتهاء منه قبل تنصيبه يوم الإثنين المقبل، مؤكدا أن مشاركته كانت حاسمة في المفاوضات.

وأضاف في مقابلة بودكاست مع دان بونجينو: “لقد غيرنا مسار الأمور بسرعة، وبصراحة، يجب الانتهاء منها قبل أن أتولى منصب الرئيس”. كما قال: “لقد تصافحنا ووقعنا بعض الوثائق، لكن يجب أن يتم الأمر”.

واتهم ترامب الرئيس جو بايدن بعدم القيام بأي شيء في هذا الصدد، قائلا: “أنا لا أبحث عن الفضل. أريد أن أخرج هؤلاء الناس”، وأضاف “يجب أن نخرجهم”.

ومن المتوقع أن يبدأ وقف إطلاق النار يوم الأحد، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قال إن “أزمة في اللحظات الأخيرة” مع حماس تعرقل موافقة حكومته.

(أ ب)

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