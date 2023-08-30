ترامب يقول إن روبرت مردوخ يحاول “تدميره”- (فيديو)

واشنطن- “القدس العربي”: اتهم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ، المالك والرئيس التنفيذي لشركة فوكس كورب، روبرت مردوخ، بتخريب حملته الانتخابية من خلال التغطية السلبية في مختلف المنصات الإعلامية التي يملكها.

وقال ترامب في مقطع فيديو قصير نشره على موقعه الإلكتروني “تروث سوشيال” بعد ظهر الأربعاء: “فوكس نيوز ووول ستريت جورنال يحاربوني لأن مردوخ مناصر للعولمة” ويحاربون “امريكا أولاً”.

واتهم ترامب مراراً ” فوكس نيوز”، على وجه التحديد، ومردوخ، بشكل عام، بمحاولة تعزيز ترشيح حاكم فلوريدا، رون ديسانتيس، أكبر منافس للرئيس السابق من الحزب الجمهوري في الانتخابات التمهيدية للحزب عام 2024.

وفي الفيديو، احتفل ترامب، الذي يتفوق على ديسانتيس وبقية المرشحين الأساسيين للحزب الجمهوري، بأن حاكم فلوريدا كان “اختيار مردوخ” الذي “سقط مثل طائر مصاب بجروح بالغة من السماء. “

واعترض ترامب، أيضًا، على صحيفة وول ستريت جورنال، وهي صحيفة أخرى، مملوكة لمردوخ، انتقدته بشكل متزايد، قائلاً إن معقل الأخبار المالية وتعليقات الرأي المحافظ “ضلت طريقها تمامًا”.

ولم يحضر ترامب المناظرة التمهيدية الأولى للحزب الجمهوري الأسبوع الماضي، وهو قرار يقول إنه اتخذه جزئيًا بسبب العلاقة “العدائية” التي تربطه بفوكس ومردوخ.