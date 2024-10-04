ترامب يقول إن على إسرائيل “ضرب” المنشآت النووية الإيرانية

واشنطن: قال دونالد ترامب، الجمعة، إن على إسرائيل “ضرب” المنشآت النووية الإيرانية.

وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب : “لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة “اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا”.

(أ ف ب)