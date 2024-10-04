سياسة | دولي

ترامب يقول إن على إسرائيل “ضرب” المنشآت النووية الإيرانية

5 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
2

واشنطن:  قال دونالد ترامب، الجمعة، إن على إسرائيل “ضرب” المنشآت النووية الإيرانية.

وفي حديثه في ولاية كارولاينا الشمالية، أشار المرشح الجمهوري للبيت الأبيض إلى سؤال طُرح على الرئيس جو بايدن في منتصف الأسبوع حول إمكانية استهداف إسرائيل منشآت نووية إيرانية.

وقال ترامب : “لقد طرحوا عليه هذا السؤال، وكان ينبغي أن تكون الإجابة “اضربوا النووي أولا واهتموا بالباقي لاحقا”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول إبن آكسيل:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 8:18 ص

    لن يكون رئيسا هذا المجنون في نوفمبر المقبل و لا هاريس ……الولايات الغير متحدة ستدخل في نفق مظلم و معها الصهاينة …. هذا إذا ما زال منطق في الأرض ….

    رد
  2. يقول Abdelhamid EL QOTNI:
    أكتوبر 5, 2024 الساعة 8:48 م

    و أنا أوصي الإرانيين بضرب بضرب كل المدن في الأراضي المحتلة دون تمييز

    رد

أخبار ذات صلة

وزير الدفاع الإسرائيلي يلوح بضرب منشآت إيران النووية 
11 - نوفمبر - 2024
كيف تستعد تل أبيب لاحتمالات الرد الإيراني؟
28 - أكتوبر - 2024
لافروف: الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية سيكون استفزازا خطيرا
11 - أكتوبر - 2024
دعوات في إيران إلى حيازة قنبلة ذرية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية
11 - أكتوبر - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية