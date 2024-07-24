ترامب: خطاب بايدن “سيئ للغاية” وكامالا هاريس “يسارية متطرفة معتوهة ستدمر بلادنا”

شارولوت: انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الخطاب الذي ألقاه الرئيس جو بايدن من المكتب البيضاوي، الأربعاء، وهو أول خطاب لبايدن من البيت الأبيض منذ إعلانه الانسحاب من السباق الرئاسي.

وقال ترامب عبر منصة “تروث سوشيال”، إن الخطاب كان “سيئا للغاية، وغير مفهوم”، وأضاف أن بايدن ونائبته كامالا هاريس “يشكلان إحراجا كبيرا لأمريكا، التي لم تشهد وقتا مثل هذا من قبل”.

ووصف ترامب، هاريس بأنها “يسارية متطرفة معتوهة ستدمّر بلادنا”، مشيرا إلى أنها “قوة الدفع الليبرالية المتطرفة التي تقف وراء كل كوارث بايدن”.

(وكالات)