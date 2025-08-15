 ترامب يقول إن كييف ستقرر القضايا الخاصة بالأراضي ويصف بوتين بـ «الذكي»

واشنطن: أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يبرم أي اتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون إشراك أوكرانيا فيها.

وفي الوقت الذي يعتزم فيه مناقشة القضايا الخاصة بالأراضي خلال القمة التي سيعقدها مع بوتين في ألاسكا اليوم، شدد ترامب على أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس ون): “ينبغي أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب، لكنني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا”، موضحا أن دوره يقتصر على جلب بوتين “إلى الطاولة”.

وسلط ترامب الضوء أيضا على تعاونه مع القوى الأوروبية بشأن قضية أوكرانيا.

ووصف ترامب، بوتين بأنه “رجل ذكي”، مضيفا أنه يعتبر نفسه كذلك.

وقال ترامب: “هناك مستوى جيد من الاحترام بين الجانبين”، مشيرا إلى أن بوتين سيرافقه العديد من قادة الأعمال الروس وإنه يبدو حريصا على التعاون مع الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، حذر ترامب من أنه إذا لم يسع بوتين إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، فقد تواجه موسكو عقوبات “اقتصادية قاسية”.

(د ب أ)