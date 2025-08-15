سياسة | دولي | الولايات المتحدة

 ترامب يقول إن كييف ستقرر القضايا الخاصة بالأراضي ويصف بوتين بـ «الذكي»

منذ ساعة واحدة

حجم الخط
1

واشنطن:  أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة، أنه لن يبرم أي اتفاقيات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دون إشراك أوكرانيا فيها.

وفي الوقت الذي يعتزم فيه مناقشة القضايا الخاصة بالأراضي خلال القمة التي سيعقدها مع بوتين في ألاسكا اليوم، شدد ترامب على أنه لن يتم اتخاذ أي قرارات.

وقال ترامب للصحفيين على متن الطائرة الرئاسية (إير فورس ون): “ينبغي أن أترك لأوكرانيا اتخاذ هذا القرار، وأعتقد أنهم سيتخذون القرار المناسب، لكنني لست هنا للتفاوض نيابة عن أوكرانيا”، موضحا أن دوره يقتصر على جلب بوتين “إلى الطاولة”.

وسلط ترامب الضوء أيضا على تعاونه مع القوى الأوروبية بشأن قضية أوكرانيا.

ووصف ترامب،  بوتين بأنه “رجل ذكي”، مضيفا أنه يعتبر نفسه كذلك.

وقال ترامب: “هناك مستوى جيد من الاحترام بين الجانبين”، مشيرا إلى أن بوتين سيرافقه العديد من قادة الأعمال الروس وإنه يبدو حريصا على التعاون مع الولايات المتحدة.

ورغم ذلك، حذر ترامب من أنه إذا لم يسع بوتين إلى تحقيق السلام في أوكرانيا، فقد تواجه موسكو عقوبات “اقتصادية قاسية”.

(د ب أ)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول ابو سلامه:
    أغسطس 15, 2025 الساعة 4:29 م

    ترامب هو نعمه من الله على روسيا وبوتين حيث انه ( ترامب ) مُتخبط ولا يعرف ماذا يريد

    رد

أخبار ذات صلة

سخرية من المضيف الأمريكي أم رسالة للجوار؟.. لافروف يلفت الأنظار بسترة تحمل الحروف الأولى للاتحاد السوفييتي- (فيديو)
منذ 4 ساعات
التايمز: أمريكا وروسيا اقترحتا احتلالاً للأراضي الأوكرانية على طريقة احتلال إسرائيل للضفة الغربية
14 - أغسطس - 2025
زيلينسكي يحذر من اتخاذ أي “قرار من دون أوكرانيا”
9 - أغسطس - 2025
الكرملين يؤكد عقد قمة بين بوتين وترامب في ألاسكا
9 - أغسطس - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية