ترامب يقول إن لقاءه مع الشرع كان “عظيمًا”.. ويؤكد: إسرائيل لم تُهمّش في زيارتي إلى الخليج

14 - مايو - 2025

لندن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إن لقاءه مع الرئيس السوري أحمد الشرع في السعودية كان “عظيمًا”.
وعُقد اللقاء على هامش اجتماعات ترامب مع قادة دول مجلس التعاون الخليجي، في إطار جولة إقليمية تشمل السعودية وقطر والإمارات.
وردًا على سؤال حول ما إذا كانت إسرائيل قد همِّشت نتيجة التقارب الأمريكي مع بعض الدول العربية في المنطقة، نفى ترامب ذلك، مؤكدًا أن “العلاقات الجيدة مع دول الخليج تعود بالنفع على إسرائيل أيضًا”. و”هذا مفيد لإسرائيل. إن وجود علاقة كهذه مع تلك الدول… أعتقد أنه مفيد جداً لإسرائيل”.
