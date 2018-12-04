ترامب يقول إن محاميه السابق لا يستحق التساهل ويجب أن يقضي عقوبته كاملة فى السجن (تغريدات)

واشنطن- “القدس العربي”:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مايكل كوهين لا يستحق التساهل بسبب تعاونه مع المحامي الخاص، روبرت مولر، وطالب أن يقضي محاميه الشخصي السابق عقوبة كاملة في السجن.

وكتب ترامب على تويتر عن كوهين ” إنه يصنع قصصاً من أجل الحصول على صفقة كبيرة ، وكسب زوجته ووالد زوجته ” الذي يملك الأموال” ، وقال :” لقد كذب ، ويجب، في رأيي، أن يقضي العقوبة كاملة”.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 3, 2018

وسعى ترامب إلى إبعاد نفسه عن حليفه السابق بالادعاء أن ” جرائم كوهين ليس لها علاقة بترامب”.

واعترف كوهين في أغسطس/ اَب بأنه مذنب في انتهاكات تمويل الحملات الانتخابية اثناء جلسة محاكمة درامية ، في خطوة من شأنها توريط ترامب في مشاكل جادة ، وأقر كوهين بسلسلة من الجرائم المالية الناجمة عن تعاملات مالية خاصة.

وفي الأسبوع الماضي، أعترف كوهين بأنه مذنب في الكذب على الكونغرس حول جهود منظمة ترامب لبناء برج في موسكو، وهو أمر محوري في تحقيق مولر في العلاقات المزعومة بين حملة ترامب وتدخل الكرملين في انتخابات عام 2016.

وطلب محامي ترامب السابق من قاض فيدرالي أن يجنبه السجن، جزئيا، لأنه قال إنه كذب على المشرعين من أجل ” دعم وتأييد رسالة ترامب السياسية” ، وقد تمت الإشارة إلى ترامب في المحكمة على أنه الفرد رقم واحد.

ووصف ترامب، الأسبوع الماضي، كوهين أنه شخص ضعيف بسبب الإدلاء في الدعوى، وأدان الأهمية الممنوحة لصفقة موسكو، التي لم تؤت ثمارها أبداً، ومن المقر صدور الحكم على كوهين في 12 ديسمبر/ كانون أول الجاري.

وعلى الرغم من انتقاد ترامب لكوهين بسبب شهادته في القضية إلا أن الرئيس الأمريكي شجع أشخاصاً أَخرين قيدوا في التحقيق لإظهار الولاء.

وأشاد ترامب بمستشاره السابق، روجر ستون، لرفضه التعاون مع المحققين.

وكتب ترامب عن ستون:” لن يجبره أحد المارقين أو خارج نطاق سيطرة المدعى العام على تأليف أكاذيب وقصص عن ” الرئيس ترامب” ، من الجيد أن نعرف أن بعض الناس لا يزال لديهم شجاعة.