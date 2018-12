ترامب يقول إن محاميه السابق لا يستحق التساهل ويجب أن يقضي عقوبته كاملة فى السجن (تغريدات)

واشنطن- “القدس العربي”:

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إن مايكل كوهين لا يستحق التساهل بسبب تعاونه مع المحامي الخاص، روبرت مولر، وطالب أن يقضي محاميه الشخصي السابق عقوبة كاملة في السجن.

وكتب ترامب على تويتر عن كوهين ” إنه يصنع قصصاً من أجل الحصول على صفقة كبيرة ، وكسب زوجته ووالد زوجته ” الذي يملك الأموال” ، وقال :” لقد كذب ، ويجب، في رأيي، أن يقضي العقوبة كاملة”.

“Michael Cohen asks judge for no Prison Time.” You mean he can do all of the TERRIBLE, unrelated to Trump, things having to do with fraud, big loans, Taxis, etc., and not serve a long prison term? He makes up stories to get a GREAT & ALREADY reduced deal for himself, and get…..

