ترامب يقول إن هناك “عقداً ” قيد الصياغة بشأن “تقسيم” الأراضي في أوكرانيا لإنهاء الحرب

واشنطن- “القدس العربي”: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن هناك “عقودا” يجري التفاوض عليها لتقسيم الأراضي كجزء من اتفاق نهائي لإنهاء الحرب الروسية في أوكرانيا، وأكد مجددا أن وقف إطلاق النار قد يأتي “قريبا جدا”.

وأضاف ترامب للصحافيين يوم الجمعة في البيت الأبيض: “إنهم يتقاتلون فيما بينهم. أعتقد أننا سنحقق وقف إطلاق نار في العديد من المناطق، وحتى الآن، كل شيء صامد بشكل جيد”.

وتابع: “عند التوصل إلى وقف إطلاق النار، كانت هناك مدافع كثيرة موجهة نحو بعضهم البعض. كان هناك، للأسف، بعض الجنود محاطين بجنود آخرين. أعتقد أننا سنتوصل قريبًا إلى وقف إطلاق نار كامل، وبعد ذلك سيكون لدينا عقد، وهو قيد التفاوض حاليًا، يتعلق بتقسيم الأراضي، إلخ. يجري التفاوض عليه حاليًا”، حسبما ذكرت صحيفة “ذا هيل”.

وتسيطر روسيا على ما يقرب من 20 في المائة من أراضي أوكرانيا.

وسعت إدارة ترامب جاهدةً لتأمين وقف إطلاق نار جزئي بين روسيا وأوكرانيا يشمل منشآت الطاقة والبنية التحتية. وأعرب الرئيس الروسي فلاديمير بوتن عن دعمه لوقف إطلاق النار المحدود الذي يشمل منشآت الطاقة، لكنه رفض وقف إطلاق النار الذي اقترحته الولايات المتحدة لمدة 30 يومًا، والذي أيدته كييف في وقت سابق من هذا الشهر.

وخلال مكالمته الهاتفية يوم الثلاثاء مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اقترح ترامب أن تتولى الولايات المتحدة ملكية بعض محطات الطاقة في أوكرانيا كوسيلة لتوفير الحماية في المستقبل.

وقال مستشار الأمن القومي مايك والتز ووزير الخارجية ماركو روبيو في بيان مشترك بعد مكالمة ترامب التي استمرت ساعة مع زيلينسكي: “إن الملكية الأمريكية لتلك المحطات ستكون أفضل حماية لهذه البنية التحتية ودعم للبنية التحتية للطاقة في أوكرانيا”.

وأضاف الرجلان أن “الولايات المتحدة يمكن أن تكون مفيدة للغاية في إدارة هذه المحطات بفضل خبرتها في مجال الكهرباء والمرافق”.

ولم يتطرق زيلينسكي إلى اقتراح ترامب بشأن محطات الطاقة بعد المكالمة الهاتفية مع القائد العام، لكنه قال إن كييف ستواصل تعاونها مع واشنطن، وأكد دعمه لوقف إطلاق النار الجزئي.

وصرح زيلينسكي قائلاً: “اتفقنا على ضرورة مواصلة أوكرانيا والولايات المتحدة العمل معًا لتحقيق نهاية حقيقية للحرب وسلام دائم”. وأضاف: “نؤمن بأنه بالتعاون مع أمريكا، ومع الرئيس ترامب، وتحت القيادة الأمريكية، يمكن تحقيق سلام دائم هذا العام”.

وتشير التقارير إلى أن رغبة ترامب في السيطرة على بعض محطات الطاقة في أوكرانيا مرتبطة بدعمه لاتفاقية المعادن بين أوكرانيا والولايات المتحدة، وهي الاتفاقية التي لم يتم توقيعها بعد تبادل الاتهامات بين الرئيسين أواخر الشهر الماضي.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، برايان هيوز، في تصريح يوم الجمعة: “عندما يسود السلام، يرغب الرئيس في أن تكون هناك شراكة بين أوكرانيا والولايات المتحدة تضمن لكلا البلدين فرصةً لتنمية اقتصادهما وتحقيق الاستقرار في المنطقة”.