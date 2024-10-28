انطلاق تجمع انتخابي لترامب في نيويورك بإهانات موجهة للناخبين الأمريكيين من أصول لاتينية والسود والعرب- (فيديوهات)

نيويورك- “القدس العربي”: ألقى العديد من المتحدثين في التجمع الانتخابي الأخير للرئيس السابق دونالد ترامب في نيويورك، سلسلة من التصريحات العنصرية والإهانات المبتذلة والتعليقات المليئة بالألفاظ البذيئة.
وافتتح دونالد ترامب تجمعه في “ماديسون سكوير” بنيويورك يوم الأحد، بجو من التصريحات المسيئة والتهكمية التي استهدفت الناخبين الأمريكيين من أصول لاتينية وأفريقية وعربية.
وتضمنت الفعالية عرضًا كوميديًا للممثل توني هينتشكليف، الذي أطلق مجموعة من التعليقات المهينة، واصفًا بورتوريكو بأنها “جزيرة قمامة”، وأدلى بتصريحات استهدفت المجتمعات اللاتينية والأفريقية والفلسطينية واليهودية.
وللمفارقة، يأتي هذا الحدث وسط جهود حملة ترامب لاستقطاب الناخبين الديمقراطيين من أصول إسبانية وأفريقية ويهودية وعربية، سعيًا للتأثير في الولايات المتأرجحة.
وقد أعرب العديد من الحاضرين عن استياء من تعليقات هينتشكليف حول بورتوريكو، لكنه استمر بتعليقاته التي تناولت بحس ساخر حجم العائلات اللاتينية، وذكر نكات غير لائقة بحق الأمريكيين من أصل أفريقي والفلسطينيين واليهود.
في الوقت ذاته، كانت نائبة الرئيس كامالا هاريس في فيلادلفيا، حيث تفاعلت مع المجتمع البورتوريكي المحلي في مطعم تقليدي، محاولةً التقرب من الناخبين. وفي المقابل، ضم تجمع ترامب في نيويورك متحدثين آخرين استمروا بتصريحات جريئة؛ فقد استخدم سيد روزنبرغ، وهو مذيع محافظ، ألفاظًا نابية بحق هيلاري كلينتون، في حين وصف رجل الأعمال غرانت كاردون هاريس بعبارات غير لائقة. كما أطلق تاكر كارلسون، المذيع السابق في قناة فوكس نيوز، تعليقات ساخرة حول الهوية العرقية لهاريس وقدراتها العقلية، مشككًا في فرصها في الانتخابات المقبلة.
وفي سياق متصل، اتّهم المرشح الجمهوري دونالد ترامب منافسته الديمقراطية كامالا هاريس، الأحد، بتدمير الولايات المتحدة.
وقال ترامب أمام حشد في ساحة ماديسون سكوير غاردن الشهيرة مهاجما هاريس “لقد دمّرتِ بلدنا، لن نتحمل ذلك بعد الآن يا كامالا، أنتِ مطرودة، اخرجي، اخرجي، أنت مطرودة”.
(القدس العربي ووكالات)
ديمقراطية الابتذال العنصري الغربي
لن تغير الانتخابات الأمريكية أي شيء حتى في الداخل الأمريكي
نعيش في أسوأ عصر في التاريخ، وللأسف وسط أقذر مجموعة بشرية وجدت على الإطلاق. الكل يغني على ليلاه. لا حياة لمن تنادي ولو نار نفخت بها أضاءت ولكن أنت تنفخ في رماد. روسيا تريد احتلال أوكرانيا، الصين تريد احتلال تايوان. أمريكا تساعد إسرائيل، والعرب يرغبون بتدمير إسرائيل، إيران تدعم حزب الله والحوثيين. يا للفوضى
انا اعتقد هم هكذا طوال السنين الماضية .هذه هي امريكا…ولكنها وسائل التواصل الاجتماعي اللي صورت وبثت واخبرت عن كل فضايح العالم الغربي والشرقي والشمالي والجنوبي ….سلاح ذو حدين ولن يسلم احدا
ألا تلاحظون أن العلماء والحكماء والعقلاء في المجتمعات الغربية أصبحوا بعيدين جدا عن المسرح السياسي، وكل يوم يبتعدون أكثر وأكثر، تاركين فراغا فكريا وأخلاقيا مروعا ومخيفا، في المقابل يتعاظم دور العلماء والحكماء والأساتذة وترسيخ القيم والمعالي الانسانية في المجتمعات الشرقية وخاصة العربية الاسلامية، الغرب يتسارع نحو الهاوية والفوضى وينزلق مجددا في اتون العصور الوسطى، والشرق يعود لتألقه ومجده وعلمه وحضارته؟
فلنتجرع السم! نعم في المواقف التي يصعب الاختبار فيها، يكون على المرء اختيار أهون الضرريْن وأخف الشريْن. وأعني هنا المقارنة بين ترامب وهاريس. نعم نعلم أن كل رئيس أمريكي بصرف النظر عن حزبه سيقف بجانب الكيان فهذا هو حكم الدولة العميقة. ومن هذه الناحية هما تقريباً سواء ، على أن ترامب أسوأ بكثير فهو عنصري محض قام بمجرد استلامه الحكم بفرض كثير من القيود على المسلمين وتجمعاتهم وحظر على دخول المسلمين من سبع دول مسلمة. أي أن وضع العرب والمسلمين والسود والملونين وغير البيض أحسن بكثير في ظل الرئيس الديمقراطي بالمقارنة مع جمهوري مثل ترامب. كما لا ننسى أن ترامب كان أول رئيس يعترف بالقدس عاصمة أبدية للكيان وينقل إليها فعلاً السفارة الأمريكية ويعترف بضم الجولان وهو يعد الآن بضم الضفة وغزة وربما أجزاء من البلدان المجاورة للكيان. مبدأ تجرع السم في هذه الحالة معناه التصويت لصالح “هاريس” وعدم السماح لهذا العنصري بالعودة إلى الحكم.