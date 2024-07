ترامب يقول للمسيحيين “لن تحتاجوا للتصويت بعد الآن”.. ومنافسوه: يسعى لإلغاء الديمقراطية

واشنطن: أثار دونالد ترامب، المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية، موجة من الغضب بعد أن قال للمسيحيين: “لن تحتاجوا إلى التصويت بعد الآن”. وذلك إذا تم إعادة انتخابه رئيساً للولايات المتحدة، في تشرين الثاني/نوفمبر المقبل.

ودعا ترامب (78 عاماً)، في حدث انتخابي أمام المسيحيين المحافظين في فلوريدا، مساء الجمعة، المواطنين إلى التصويت في الانتخابات الرئاسية، في 5 تشرين الثاني/نوفمبر، مدعياً أن ذلك سيكون ضرورياً، ولمرة واحدة فقط.

Trump to liberals: I’m not a Christian Nationalist, don’t be afraid.

Trump to Christan Nationalists: I have Christian Nationalist policies for you, and you know not to care what I say. https://t.co/ZrcdqANlnG

— Neil Fawcett (@BarristerNF) July 27, 2024