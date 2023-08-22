ترامب يقول مازحاً إنه سيهرب إلى روسيا بعد تحديد “الكفالة” في قضية انتخابات جورجيا

واشنطن- “القدس العربي”: تحدث الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مازحا بشأن الفرار إلى روسيا بعد أن تم تحديد كفالته بمبلغ 200 ألف دولار في قضية ولاية جورجيا بسبب جهوده لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020.

وكتب ترامب في منشور على موقع تروث سوشيال يوم الثلاثاء أن المدعي العام لمقاطعة فولتون بولاية جورجيا، فاني ويليس (ديمقراطي)، الذي يشرف على القضية، “أصر” على وضع كفالة .

وقال: ” ربما يفترض أنني كنت أخاطر بالطيران لأسافر بعيداً، ربما إلى روسيا، وأتقاسم جناحًا مقببًا ذهبيًا مع فلاديمير، ولن يتم رؤيتي أو سماع أي شيء عني مرة أخرى”، في إشارة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يسلم ترامب نفسه للسلطات يوم الخميس في مقاطعة فولتون، حيث يواجه 13 تهمة، بما في ذلك الابتزاز والتآمر لارتكاب التزوير واستدراج موظف عام لانتهاك قسمه.

وقد أصر ترامب على براءته في هذه القضية والقضايا الثلاث الأخرى التي يواجهها في ولايات قضائية أخرى، وندد بجميع التهم باعتبارها ذات دوافع سياسية.

ويأتي منشور ترامب على الإنترنت بعد أن أُمر بعدم تخويف أي من المتهمين الثمانية عشر معه أو أي شهود، بما في ذلك من خلال المنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وعدم الاتصال بأي متهم آخر أو شاهد إلا من خلال محاميه.