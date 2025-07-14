ترامب يقوم بزيارة دولة إلى بريطانيا في 17 سبتمبر

لندن: يقوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بزيارة دولة هي الثانية له إلى بريطانيا في الفترة من 17 إلى 19 سبتمبر/ أيلول المقبل، وفق ما أعلن قصر باكينغهام.

وسيستقبل الملك تشارلز الثالث والملكة كاميلا الرئيس الأمريكي وزوجته ميلانيا في قصر وندسور.

وكان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر خلال زيارته واشنطن في فبراير/ شباط الماضي، قد سلّم ترامب رسالة شخصية من الملك تشارلز تضمّنت الدعوة.

وسبق أن قام ترامب بزيارة دولة إلى بريطانيا عام 2019 أثناء ولايته الرئاسية الأولى، واستقبلته حينها الملكة إليزابيث الثانية.

ومن غير المقرر أن يلقي ترامب أي كلمة أمام مجلس العموم البريطاني لأن البرلمان سيكون في فترة استراحة خلال زيارته.

ووصف ترامب الدعوة حين تسلّمها من ستارمر بأنها “شرف عظيم”.

(أ ف ب)