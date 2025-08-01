ترامب يقيل مسؤولة حكومية تشرف على بيانات الوظائف بعد تقرير توظيف ضعيف

واشنطن: أقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مسؤولة حكومية تشرف على بيانات التوظيف، بعد تقرير توظيف أظهر تباطؤ التوظيف في يوليو/ تموز وضعفا كبيرا في مايو/ أيار ويونيو/ حزيران مقارنة بما أعلن سابقا.

وزعم ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي الخاصة به “تروث سوشيال” ، بأنه تم تزوير الأرقام لأسباب سياسية، وطالب بفصل إيريكا ماكنتارفير (مديرة مكتب إحصاءات العمل التي عيّنها الرئيس السابق جو بايدن)، دون تقديم أدلة على الاتهام. وقال ترامب: “لقد وجّهت فريقي بفصل هذه المسؤولة التي عيّنها بايدن بشكل فوري، وسيتم استبدالها وتعيين شخص أكثر كفاءة وتأهيلا”.

ونشر ترامب في وقت لاحق ،:” برأيي، أنه تم تزوير أرقام الوظائف اليوم، كي يظهر الجمهوريين وأنا نفسي كأشخاص سيئين”.

وبعد منشوره الأول، أعلنت وزيرة العمل لوري تشافيز-ديريمر على منصة التواصل الاجتماعي “إكس”، أن ماكنتارفير لم تعد تتولى قيادة المكتب، وأن ويليام ويتروسكي (نائب المفوض) سيتولى منصب القائم بأعمال مدير المكتب.

وأضافت تشافيز-ديريمر “إنني أؤيد قرار الرئيس باستبدال المفوضة التي عيّنها بايدن لضمان ثقة الشعب الأمريكي في البيانات المهمة والمؤثرة الصادرة عن مكتب إحصاءات العمل”.

(أ ب )