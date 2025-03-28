ترامب يقيم مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض

واشنطن: أقام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء الخميس، مأدبة إفطار رمضاني في البيت الأبيض، للجالية الأمريكية المسلمة وممثلي بعض الدول.

وفي كلمة خلال المأدبة، هنأ ترامب بشهر رمضان، قائلا إن المسلمين الأمريكيين دعموه خلال الانتخابات الرئاسية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، معربا عن امتنانه لذلك.

وأشار إلى وجود ممثلين عن السعودية ومصر والإمارات وقطر ولبنان وباكستان وبلدان مختلفة عديدة أخرى في مأدبة الإفطار.

وقال: “أود أيضا أن أتقدم بشكر خاص جدا لمئات الآلاف من المسلمين الأمريكيين الذين دعمونا بأعداد قياسية في الانتخابات الرئاسية عام 2024، كان هذا لا يصدق”.

وأضاف: “نحن نحافظ على وعودنا للمجتمع الإسلامي، نواصل جهودنا الدبلوماسية الدؤوبة لإحلال السلام الدائم في الشرق الأوسط، استناداً إلى اتفاقيات إبراهيم التاريخية، التي قال الجميع إنها مستحيلة”.

وأردف: “أشكر أصدقائي المسلمين كثيرا، وأتطلع إلى العمل معكم لتحقيق مستقبل أكثر إشراقا وأملا”.

(الأناضول)