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ترامب يكشف النقاب عن “البطاقة الذهبية” للمهاجرين الأثرياء إلى أمريكا

منذ ساعة واحدة

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واشنطن: كشف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النقاب عن “بطاقة ذهبية” ستمنح المهاجرين الأثرياء الحق في الإقامة بالولايات المتحدة لأجل غير مسمى.

وقال ترامب أمس الخميس على متن الطائرة الرئاسية: “يمكن أن تكون هذه ملكك مقابل خمسة ملايين دولار”.

وأظهرت عدة مقاطع مصورة في وسائل الإعلام الأمريكية ترامب وهو يعرض البطاقة الذهبية، المطبوع عليها صورة وجهه، على الصحافيين. وأشار إليها باعتبارها “بطاقة ترامب”.

وأضاف أن البطاقات ستصدر على الأرجح في غضون أقل من أسبوعين. وعرض ترامب خططه من قبل بخصوص البطاقة في فبراير/ شباط.

(د ب أ)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2025 الساعة 10:24 ص

    هههه من هذا المجنون الذي سيدفع 5ملايين دولار ليعيش في الغابة المتوحشة أمريكا العتيقة، والله أنا شخصيا لا أفعل ذلك أبدا أبدا 🤔😁🤑

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أبريل 4, 2025 الساعة 10:25 ص

    ههه فقط تجار السلاح والمخدرات هم الذين سيدفعون ملايين الدولارات للعيش في بلد العم سام يا طمطم 😁🤑🚫

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