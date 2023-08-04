ترامب يلتقي أنصاره في ألاباما غداة مثوله أمام المحكمة

واشنطن: غداة مثوله أمام محكمة في واشنطن، من المقرر أن يشارك الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب مساء الجمعة في فعالية بولاية ألاباما المحافظة للقاء بعض أشد مؤيديه إخلاصا.

بعيدًا عن المتظاهرين الذين طالبوا بسجنه في اليوم السابق في العاصمة الفدرالية، سيستقبل ترامب بحفاوة في عشاء الحزب الجمهوري الصيفي في مونتغمري.

حظي الملياردير الجمهوري البالغ 77 عاما بغالبية أصوات الناخبين في ولاية ألاباما في عامي 2016 و2020، كما أعلن نواب الولاية الجمهوريون الستة في مجلس النواب بواشنطن دعمهم ترشيحه في الانتخابات التمهيدية للحزب قبل عشاء الجمعة.

ويتقدم دونالد ترامب على منافسه الجمهوري حاكم فلوريدا رون ديسانتيس بفارق 39 نقطة وفق استطلاع لشركة “فايف ثيرتي آيت”، رغم التتبعات القضائية في حقه.

ووجهت إلى الرئيس السابق اتهامات جنائية ثلاث مرات في غضون أشهر قليلة.

ودفع الرئيس الأمريكي السابق في واشنطن، الخميس، ببراءته من تهم التآمر على المؤسسات الأمريكية بعد هزيمته في انتخابات 2020.

تتعلق القضيتان الجنائيتان الأخريان المرفوعتان ضده هذا العام بتهمة الاحتيال المرتبط بشراء صمت ممثّلة أفلام إباحيّة، وتعريض الأمن القومي للخطر من خلال سوء تعامله مع وثائق سرّية.

(أ ف ب)