ترامب يدعو الشرع للانضمام لاتفاقيات أبراهام مع إسرائيل وترحيل “الإرهابيين الفلسطينيين”

الرياض: قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة التي يقودها الإسلاميون.

كما دعا ترامب الشرع إلى “ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين”، بحسب البيت الأبيض.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي، الأربعاء، بالرئيس السوري الانتقالي في الرياض، على ما صرّحت مسؤولة في البيت الأبيض.

وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض بأن الزعيمين التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في السعودية خلال جولة ترامب في المنطقة.

#تمرة💢|| قبل قليل🚨: فيديو لحظة دخول الرئيس احمد الشرع ، وبدء الإجتماع الثلاثي pic.twitter.com/l6v1xruKkr — تمرة • tmrrah (@tmrrah9) May 14, 2025

وطالب ترامب الشرع، خلال اللقاء، “تولي مسؤولية” مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمال شرق سوريا.

وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ “الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على القيام بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على تولي مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا”، التي تضم آلاف من مقاتلي وأسر تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا قبل سنوات.

ويقوم ترامب بزيارة تستغرق أربعة أيام لدول الخليج الغنية بالنفط تشمل السعودية وقطر والإمارات.

وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع ضم نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

وأوضحت المصادر، أن الرئيس أردوغان، أكد خلال الاجتماع، مواصلة تركيا دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش”.

وأكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة.

وأضاف أن تركيا ترغب وتسعى لأن تكون سوريا دولة مستقرة ومزدهرة تعمل مع دول المنطقة، ولا تشكل تهديداً لجيرانها.

ولفت أردوغان، إلى أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية، وأن هذا القرار سيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق.

وشدد على أن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا، بعد قرار رفع العقوبات.

وفي الشأن الفلسطيني، أكد أردوغان أن مساعي تركيا لوقف دوامة العنف في قطاع غزة مستمرة، وأن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع.

كما أشار إلى أنه سيكون من المفيد للقادة البدء فوراً في محادثات السلام ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وأن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام.

(وكالات)