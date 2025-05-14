ترامب يدعو الشرع للانضمام لاتفاقيات أبراهام مع إسرائيل وترحيل “الإرهابيين الفلسطينيين”

الرياض: قال متحدث باسم البيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعا الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الأربعاء، إلى التوقيع على اتفاقيات أبراهام مع إسرائيل، وذلك بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة المفاجئ أنها سترفع كل العقوبات عن الحكومة التي يقودها الإسلاميون.
كما دعا ترامب الشرع إلى “ترحيل الإرهابيين الفلسطينيين”، بحسب البيت الأبيض.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس الأمريكي، الأربعاء، بالرئيس السوري الانتقالي في الرياض، على ما صرّحت مسؤولة في البيت الأبيض.
وأفادت مسؤولة في البيت الأبيض بأن الزعيمين التقيا قبل اجتماع أوسع لقادة الخليج في السعودية خلال جولة ترامب في المنطقة.
#تمرة💢|| قبل قليل🚨:
فيديو لحظة دخول الرئيس احمد الشرع ، وبدء الإجتماع الثلاثي pic.twitter.com/l6v1xruKkr
وطالب ترامب الشرع، خلال اللقاء، “تولي مسؤولية” مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية “داعش” في شمال شرق سوريا.
وجاء في بيان للبيت الأبيض أنّ “الرئيس ترامب شجع الرئيس الشرع على القيام بعمل عظيم للشعب السوري، وحضه على تولي مسؤولية مراكز احتجاز تنظيم الدولة الإسلامية في شمال شرق سوريا”، التي تضم آلاف من مقاتلي وأسر تنظيم الدولة الذي سيطر على مساحات واسعة من العراق وسوريا قبل سنوات.
ويقوم ترامب بزيارة تستغرق أربعة أيام لدول الخليج الغنية بالنفط تشمل السعودية وقطر والإمارات.
وأفادت مصادر دبلوماسية بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان شارك، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، في اجتماع ضم نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والسوري أحمد الشرع، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان.
وأوضحت المصادر، أن الرئيس أردوغان، أكد خلال الاجتماع، مواصلة تركيا دعم دمشق في حربها ضد التنظيمات الإرهابية وفي مقدمتها “داعش”.
وأكد أردوغان استعداد تركيا لتقديم الدعم فيما يتعلق بإدارة وتأمين مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها مقاتلو تنظيم الدولة.
وأضاف أن تركيا ترغب وتسعى لأن تكون سوريا دولة مستقرة ومزدهرة تعمل مع دول المنطقة، ولا تشكل تهديداً لجيرانها.
ولفت أردوغان، إلى أن قرار ترامب رفع العقوبات عن سوريا يحظى بأهمية تاريخية، وأن هذا القرار سيكون مثالا للدول الأخرى التي فرضت عقوبات على دمشق.
وشدد على أن فرص الاستثمار ستشمل مختلف المجالات في سوريا، بعد قرار رفع العقوبات.
وفي الشأن الفلسطيني، أكد أردوغان أن مساعي تركيا لوقف دوامة العنف في قطاع غزة مستمرة، وأن الوقت حان لوضع حد للمأساة الإنسانية بالقطاع.
كما أشار إلى أنه سيكون من المفيد للقادة البدء فوراً في محادثات السلام ووقف إطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا، وأن تركيا ستواصل بذل قصارى جهدها من أجل السلام.
(وكالات)
الارهابيين الفلسطينيين؟؟؟ والله الدنيا الى زوال. عيب عليكم يا عرب.
لا نريد مالكم ولا اعترافكم. لا تفيدنا في اخرتنا. اعتراف السيد ترامب بنا
حب الكراسي .جعلنا ان نعيش دوما بالمأسي
لو كنت مكان الشرع لما ترددت لحظة بالإنضمام إلى أي اتفاقيات طالما أن هذا سيؤدي إلى فائدة للبلد وللشعب السوري.
مجر تساؤل.
هل للجولاني خيار !!!؟؟؟
أبدا، سينفذ الجولاني “أوامر” ترامب للبقاء آل الجولاني في الحكم، وتُرفع العقوبات.
وقد أقرَّ الجولاني بوجود مفاوضات مع الكيان.
وسبق أن أعلن وزير خارجيته من داخل مجلس الأمن بما نصه:
“سوريا الجديدة لن تكون مصدرا لعدم الاستقرار لأي طرف في المنطقة، بما في ذلك إسرائيل” انتهى الاقتباس
والشيخ حكمت الهجري، أحد مشايخ طائفة المسلمين الموحدين (الدروز) في سوريا مدح الكيان وبرأه من كل ذنب ارتكبه في حق سوريا والسوريين، ولا أقول العرب وفلسطين، ما نصه:
” أن إسرائيل ليست العدو… يجب أن نهتم فقط بالقضية السورية” انتهى الاقتباس.
وهناك المطبعيين سيُزينون له “مازايا” التطبيع.
…خلي اسرائيل تعيد الجولان لسوريا ويصير سلام ، اما تطبيع مجاني فوصلنا لانه ما حدا في العالم للآن قادر يجبر الشرير نتنياهو وحفنة المتعصبين اللي معه وناخبيهم على وقف المحرقة الغزاوية …هم اصلا مش سائلين عن المخطوفين الاسرائيليين …مش معقول حفنة مجرمين يفرضوا على العالم يتفرج على محرقة ويدعسوا على القانون الدولي ومليارات البشر تتفرج …وامريكا بدون عهر قادرة تجعل اسرائيل تجثو على ركبتيها ..اسرائيل مش المانيا النازية اللي كانت قائمة بقواها الذاتية …اسرائيل لولا الانجلوسكسون لم تكن لتولد او تستمر …اسرائيل استدت 7 اكتوبر الف ضعف وبالاسلحة الامريكية …خلص بكفي …