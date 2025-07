ترامب يلعب الغولف في اسكتلندا ومحتجون ينددون بتعامله مع حرب غزة- (صور وفيديو)

إدنبره (اسكتلندا): ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأنظار في ملعب الغولف الذي يملكه في اسكتلندا اليوم السبت قبل اجتماعاته مع كبار القادة البريطانيين والأوروبيين، وذلك في وقت تحوم فيه تساؤلات في بلاده عن علاقاته بجيفري إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية قبل وفاته.

ووصل ترامب أمس الجمعة في زيارة أثارت احتجاجات في اسكتلندا حيث اصطف المئات في شوارع العاصمة إدنبره وهم يلوحون بلافتات مكتوب عليها: “ليس رئيسي”.

HAPPENING NOW: Thousands of protesters have gathered in Edinburgh, Scotland to protest against Donald Trump pic.twitter.com/Ykklc2dHMs

Meanwhile in Aberdeen, Scotland, thousands of protesters have turned up to protest Trump’s trip.

Protester: “As for Mr. Trump, all I would say is I could smell the stink right here in Aberdeen when you landed.” pic.twitter.com/JnyueedHJy

