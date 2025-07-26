ترامب يلعب الغولف في اسكتلندا ومحتجون ينددون بتعامله مع حرب غزة- (صور وفيديو)

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتابع لعب الغولف في ملعب ترامب ترنبيري على الساحل الجنوبي الغربي لاسكتلندا، 26 يوليو 2025

إدنبره (اسكتلندا): ابتعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن الأنظار في ملعب الغولف الذي يملكه في اسكتلندا اليوم السبت قبل اجتماعاته مع كبار القادة البريطانيين والأوروبيين، وذلك في وقت تحوم فيه تساؤلات في بلاده عن علاقاته بجيفري إبستين الذي أدين بارتكاب جرائم جنسية قبل وفاته.

ووصل ترامب أمس الجمعة في زيارة أثارت احتجاجات في اسكتلندا حيث اصطف المئات في شوارع العاصمة إدنبره وهم يلوحون بلافتات مكتوب عليها: “ليس رئيسي”.

HAPPENING NOW: Thousands of protesters have gathered in Edinburgh, Scotland to protest against Donald Trump pic.twitter.com/Ykklc2dHMs — Marco Foster (@MarcoFoster_) July 26, 2025

Meanwhile in Aberdeen, Scotland, thousands of protesters have turned up to protest Trump’s trip. Protester: “As for Mr. Trump, all I would say is I could smell the stink right here in Aberdeen when you landed.” pic.twitter.com/JnyueedHJy — Ron Smith (@Ronxyz00) July 26, 2025

وقال الرئيس الأمريكي للصحافيين لدى وصوله إنه سيزور منتجعين للغولف يملكهما في اسكتلندا، أحدهما في ترنبري على الساحل الغربي حيث يمارس الرياضة اليوم والآخر قرب أبردين.

ومن المقرر أن يلتقي ترامب مع رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر والزعيم الاسكتلندي جون سويني ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التي وصفها بأنها “امرأة محترمة للغاية”.

ومع غضب ترامب من الأسئلة المستمرة حول تعامل إدارته مع ملفات التحقيق المتعلقة بالاتهامات الجنائية الموجهة إلى إبستين ووفاته في السجن عام 2019، طلب من الصحافيين التركيز على قضايا أكبر وأشخاص آخرين.

وقال ترامب “أنتم تضخمون الأمور وتحولون شيئا غير مهم إلى قضية كبيرة”.

وأضاف “لا تتحدثوا عن ترامب. ما يجب أن تتحدثوا عنه هو حقيقة أننا شهدنا أعظم ستة أشهر في تاريخ الرئاسة”.

وشوهد ترامب في ملعب الغولف صباح اليوم ولكن لم تكن لديه أي مناسبات عامة في جدول أعماله. وتم إبعاد المراسلين والمؤيدين من خلال تعزيزات أمنية مشددة.

وقال البيت الأبيض إن ترامب كان يلعب الغولف مع نجله إريك ترامب والسفير الأمريكي لدى بريطانيا وارن ستيفنز ونجله. وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت في الملعب أيضا.

وقال مصدران مطلعان إن مسؤولي البيت الأبيض يأملون في أن يؤدي الابتعاد عن الأضواء لبعض الوقت إلى تهدئة الجدل الدائر حول قضية إبستين.

مخاوف إزاء التعامل مع غزة

بعيدا عن ملعب الغولف، تجمع مئات المحتجين المناهضين لترامب أمام القنصلية الأمريكية في إدنبره، ورفع بعضهم لافتات تحمل صورا لترامب مع إبستين. وحمل آخرون في الحشد لافتات مؤيدة للفلسطينيين.

HAPPENING NOW🚨: Thousands of protesters gather in Edinburg, Scotland to protest President Trump. Signs: “Stop Trump” “8647” “South Park Was Right” “Free Gaza” etc pic.twitter.com/34dywHRZnX — Ron Smith (@Ronxyz00) July 26, 2025

ومن المقرر أن يفتتح ترامب في هذه الزيارة ملعبا للغولف قرب أبردين يحمل اسم والدته، ماري آن مكلاود التي ولدت وترعرعت في جزيرة اسكتلندية قبل أن تهاجر إلى الولايات المتحدة.

واشترى ترامب ملكية ترنبري، التي تضم فندقا وملعبا للغولف، مقابل 60 مليون دولار في 2014 على أمل إعادة إدراج الملعب لاستضافة البطولة المفتوحة، لكنه قال إن زيارته “لا تتعلق بذلك”.

ولم يستضف الملعب هذه البطولة منذ 2009 وسط مخاوف إزاء عدم توفر أماكن إقامة كافية والافتقار إلى البنية التحتية لحدث يستقطب مئات الألوف.

(رويترز)