ترامب يلغي التصاريح الأمنية لكامالا هاريس وهيلاري كلينتون

واشنطن: أفادت مذكرة صادرة عن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغى التصاريح الأمنية الممنوحة لكل من نائبة الرئيس السابقة كامالا هاريس ووزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون وآخرين، في أحدث تحرك ضد خصومه المنتمين للحزب الديمقراطي.

وكان ترامب، وهو جمهوري، قد ألغى التصريح الأمني للرئيس السابق جو بايدن المنتمي للحزب الديمقراطي. وفاز ترامب على هيلاري كلينتون في انتخابات الرئاسة لعام 2016 وتفوق على هاريس في انتخابات العام الماضي.

وقال ترامب في المذكرة التي شملت أيضا وزير الخارجية السابق أنتوني بلينكن “لقد قررت أنه لم يعد من المصلحة الوطنية وصول هؤلاء الأفراد التالية أسماؤهم إلى المعلومات المصنفة سرية”.

ورغم أن إلغاء التصاريح الأمنية قد لا تكون له تبعات فورية، فإنه يمثل علامة أخرى على تنامي الخلاف السياسي في واشنطن، حيث يسعى ترامب للانتقام ممن يعتبرهم أعداء.

استهدف ترامب أيضا عضوة مجلس النواب السابقة ليز تشيني المنتمية للحزب الجمهوري وهي من أشد المنتقدين له، بالإضافة إلى جيك سوليفان مستشار الأمن السابق في إدارة بايدن وفيونا هيل المتخصصة في الشؤون الروسية التي عملت في مجلس الأمن القومي الأمريكي خلال ولايته الأولى.

وكان ترامب قد ألغى بالفعل التصريح الأمني لبايدن مما يمنع الرئيس السابق من الاطلاع بشكل تقليدي على معلومات خاصة بالمخابرات الأمريكية.

وعادة ما يتلقى الرؤساء الأمريكيون السابقون إحاطات استخباراتية ليتمكنوا من تقديم المشورة للرؤساء الحاليين بشأن الأمن القومي والسياسة الخارجية.

وفي عام 2021، ألغى بايدن التصريح الأمني لترامب الذي كان وقتها رئيسا سابقا.

(رويترز)