ترامب يلغي عقوبات على مستوطنين إسرائيليين بالضفة الغربية المحتلة

واشنطن: – ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب العقوبات التي فرضتها إدارة سلفه جو بايدن على جماعات وأفراد من المستوطنين الإسرائيليين من اليمين المتطرف لارتكابهم أعمال عنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الموقع الإلكتروني الجديد للبيت الأبيض أن ترامب ألغى الأمر التنفيذي رقم 14115 الصادر في أول فبراير/ شباط 2024، والذي سمح بفرض عقوبات معينة “على الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية”.
(رويترز)
ههه ترامب المتصهين الأرعن راح يجيب عاليها واطيها وسيدق آخر مسمار يدق في نعش إمبراطورية الأكاذيب والفساد والحروب و الشرور أمريكا وبنتاغونها العفن النتن الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة وهم يقصفون الغزاوييين بلا رحمة أو شفقة بالصواريخ الأمريكية القذرة التي تحول أجسادهم الطرية إلى أشلاء ورب السماء إن انتقام الله لشديد إنه قادم يا عصابة الشر الصهيو نازية الفاشية الحقيرة النتنة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀