ترامب يلمح لإعلان “خبر مذهل” قبيل زيارته المرتقبة إلى الشرق الأوسط

لندن- “القدس العربي”: في تصريحات أدلى بها من المكتب البيضاوي، الثلاثاء، ألمح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى نيّته الكشف عن “خبر مذهل” خلال الأيام القليلة المقبلة، دون أن يفصح عن فحوى الإعلان، مؤكدًا أنه “لا يتعلق بالتجارة، بل هو أمر إيجابي ومهم لدولة ما وشعبها”.

وقال ترامب: “سيكون هذا تطورًا مذهلًا حقًا لهذا البلد ولشعبه، وسيحدث ذلك قريبًا جدًا”.

وتأتي هذه التصريحات بينما يستعد ترامب للقيام بجولة في الشرق الأوسط الأسبوع المقبل، تشمل السعودية وقطر والإمارات، بحسب ما أكدته المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، أواخر أبريل/نيسان الماضي.

وتثير تصريحات ترامب الغامضة تساؤلات حول طبيعة الإعلان المرتقب، خاصة في ظل التوترات المتعددة التي تشهدها المنطقة، وتزايد الحديث عن صفقات أمنية أو سياسية قد تكون قيد الإعداد.

(وكالات)