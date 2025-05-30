ترامب يلمّح إلى تجدد التوترات التجارية مع الصين

واشنطن: أشار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الجمعة الى تجدد التوترات التجارية مع الصين التي اتهمها بـ”انتهاك” اتفاق يهدف إلى خفض التصعيد في ما يتعلق بالرسوم الجمركية، قائلا إنه يتوقع أن يتحدث قريبا إلى الرئيس الصيني شي جينبينغ.

وجاء موقف ترامب في منشور على منصته “تروث سوشال” وبعد ساعات من تصريح وزير الخزانة سكوت بيسنت في مقابلة مع فوكس نيوز بأن المحادثات التجارية مع بكين “متعثرة بعض الشيء”.

اتفق أكبر اقتصادين في العالم خلال أيار/مايو على تعليق العمل بالزيادات الكبيرة في الرسوم الجمركية بينهما فترة 90 يوما، بعد محادثات أجراها كبار المسؤولين في جنيف.

لكن ترامب كتب الجمعة أن “الصين، وهو أمر قد لا يُفاجئ البعض، انتهكت اتفاقها معنا بشكل كامل”، بدون تقديم مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الجمعة أن الخلاف الجديد برز في الوقت الذي أجج فيه تباطؤ الصين في الموافقة على إصدار تراخيص لتصدير المعادن النادرة والعناصر الأخرى اللازمة لصنع السيارات والرقائق، الإحباط الأميركي.

وأضاف تقرير الصحيفة نقلا عن مصادر مطلعة أن مفتاح اتفاق خفض الرسوم الجمركية هو المطالبة باستئناف الصين لصادراتها من المعادن النادرة.

وردا على سؤال بصدد منشور ترامب على قناة سي ان بي سي CNBC، انتقد ممثل التجارة الأميركي جيمسون غرير بكين لاستمرارها في “إبطاء وتعطيل (تصدير) سلع مثل المعادن الأساسية”.

وأضاف أن العجز التجاري للولايات المتحدة مع الصين “ما زال هائلا”، وأن واشنطن لا ترى تغيُّرا كبيرا في سلوك بكين.

وقال ستيفن ميلر نائب كبير موظفي ترامب للصحافيين إن فشل الصين في الوفاء بالتزاماتها “يفتح الباب أمام كل أشكال العمل من جانب الولايات المتحدة لضمان الالتزام المستقبلي”.

وقال وزير الخزانة الأميركي الخميس إن ترامب ونظيره الصيني شي جينبينغ قد يجريان محادثة هاتفية حول الأمر.

وقال ترامب للصحافيين بعد ظهر الجمعة “أنا متأكد من أنني سأتحدث إلى الرئيس شي، وآمل أن نعمل على حل ذلك”.

قرارات متتالية

وقال غرير لشبكة “سي ان بي سي” إن واشنطن تجري أيضا “محادثات مكثفة” مع شركاء تجاريين رئيسيين آخرين، مشيرا إلى أنه سيعقد اجتماعات الأسبوع المقبل مع نظرائه من ماليزيا وفيتنام والاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه الاجتماعات في الوقت الذي يتوجه فيه غرير للمشاركة في محادثات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في أوروبا.

وأضاف غرير “المفاوضات على مسارها، ونأمل أن نتوصل إلى بعض الاتفاقات خلال الأسبوعين المقبلين”.

وذكرت وكالة كيودو للأنباء نقلا عن مبعوث اليابان للرسوم الجمركية ريوسي أكازاوا أن واشنطن وطوكيو تحرزان تقدما نحو التوصل إلى اتفاق.

ويتوقع أكازاوا الذي التقى بيسنت ووزير التجارة الأميركي هاورد لوتنيك في واشنطن، إجراء جولة أخرى من المحادثات قبل منتصف حزيران/يونيو.

منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير فرض رسوما جمركية واسعة النطاق على معظم شركاء الولايات المتحدة التجاريين، مع رسوم مرتفعة بشكل خاص على واردت السلع الصينية.

وتوالت قرارات فرض الرسوم من الجانبين لتتجاوز نسبة المئة قبل أن يتم نزع فتيل التوتر في وقت سابق هذا الشهر عندما وافقت واشنطن على خفض رسومها الإضافية على الصين موقتا من 145 % إلى 30 %.

ومن ناحيتها خفضت الصين رسومها الإضافية من 125 % إلى 10 %.

ولا تزال الرسوم الأميركية أعلى إذ أنها تتضمن زيادة بنسبة 20 % فرضتها إدارة ترامب مؤخرا على السلع الصينية على خلفية ضلوع الصين المفترض في تجارة مخدرات بصورة غير قانونية، وهو ما رفضته بكين.

وأدت مستويات الرسوم المرتفعة أثناء سريانها، إلى توقف حركة التجارة بين البلدين بشكل كبير، إذ أوقفت الشركات شحناتها بانتظار أن تتوصل الحكومتان إلى اتفاق لخفض الرسوم.

وتواجه خطط ترامب للرسوم الجمركية أيضا تحديات قانونية.

وقضت محكمة تجارية هذا الأسبوع بأن الرئيس تجاوز سلطته باستغلاله صلاحياته الاقتصادية الطارئة لتبرير فرض رسوم جمركية شاملة.

ومنعت هذه المحكمة فرض رسوم هي الأوسع نطاقا منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وإن تم تعليق هذا الحكم موقتا بانتظار اجراءات الاستئناف.

لكن الحكم أبقى على الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب على واردات قطاعات محددة مثل الصلب والسيارات.

(أ ف ب)