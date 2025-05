ترامب يمزح بعد مقطع الفيديو الخاص بماكرون وزوجته: تأكدا من بقاء الباب مغلقا

واشنطن: قدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيحة مضحكة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد الضجة التي أثارها مقطع فيديو يظهر حركة يد بريجيت زوجة الرئيس أثناء مغادرتهما الطائرة الرئاسية في هانوي يوم الأحد.

وقال ترامب وهو يضحك خلال مؤتمر صحافي عندما سأله صحافي إن كان لديه أي نصائح للزوجين “تأكدا من أن يبقى الباب مغلقا”.

وتابع ترامب “لقد تحدثت إليه وهو بخير، إنهما بخير، إنهما شخصان طيبان حقا أعرفهما جيدا، ولا أعرف سبب كل هذا، لكنني أعرفه جيدا، وهما بخير”.

وفي مقطع الفيديو الذي يظهر وصول الرئيس الفرنسي إلى فيتنام يوم الأحد الماضي، وبعد فترة وجيزة من فتح باب الطائرة، امتدت يد بريجيت زوجة ماكرون نحو وجه الرئيس. ولم يظهر سوى ذراع بريجيت ونظر زوجها إليها، ثم نظر لفترة وجيزة إلى الكاميرا، ثم لوح بيده”.

وكانت هناك تكهنات حول ما إذا كانت حركة اليد عبارة عن صفعة. وقال فريق الرئيس: “كانت لحظة عندما تخلص الرئيس وزوجته من الضغوط مرة أخيرة قبل أن تبدأ الرحلة من خلال المزاح”.

President Of France, Emmanuel Macron got slapped by his husband 🤭😁, Brigitte pic.twitter.com/rIbLEvjMNn

— Lorraine 🇿🇦 (@LorraineS81) May 26, 2025