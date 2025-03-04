ترامب: ينبغي ألا تواصل اليابان والصين خفض قيمة عملتيهما

واشنطن: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه أبلغ زعماء اليابان والصين بأن عليهم ألا يواصلوا خفض قيمة عملتيهما لما في ذلك من إجحاف للولايات المتحدة.

وأضاف في البيت الأبيض أمس الإثنين “اتصلت بالرئيس (الصيني) شي (جين بينغ) واتصلت بزعماء اليابان لأقول لهم لا يمكنكم الاستمرار في خفض عملتكم”.

وأردف “لا يمكنكم فعل ذلك لأنه مجحف لنا. من الصعب علينا للغاية أن نصنع جرارات وشاحنات كاتربيلر هنا بينما اليابان والصين وأماكن أخرى تقتل عملاتها ما يعني خفضها”.

وسئل وزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو عن تعليقات ترامب فقال إن طوكيو لا تتبنى سياسات تهدف بشكل مباشر إلى إضعاف الين.

وأكد كاتو في مؤتمر صحافي عقده في طوكيو اليوم الثلاثاء أن اليابان أكدت “موقفها الأساسي بشأن سياسة العملة” مع دول مجموعة السبع ومع الولايات المتحدة، في مناسبات منها اجتماع ثنائي مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت.

وفي مؤتمر صحافي منفصل، قال وزير الاقتصاد الياباني ريوسي أكازاوا اليوم إن الحكومة تتدخل في سوق العملة فقط عندما تنطوي حركة الين على “مضاربة”.

(رويترز)